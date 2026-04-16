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Champions League: Halbfinal-Einzug lässt FC Bayerns Kassen klingeln

Millionen-Prämie für den FC Bayern

Für den FC Bayern München bedeutet der Einzug ins Halbfinale der UEFA Champions League nicht nur Prestige: Der Rekordmeister freut sich über weitere Millionen-Einnahmen.
Nach dem turbulenten Sieg gegen Real Madrid wartet nun PSG auf den FC Bayern. Doch sehen sich die Münchner selbst als Favorit im Halbfinale der Champions League?
Curdt Blumenthal
Für den FC Bayern München bedeutet der Einzug ins Halbfinale der UEFA Champions League nicht nur Prestige: Der Rekordmeister freut sich über weitere Millionen-Einnahmen.

Der FC Bayern München darf sich angesichts des spektakulären Halbfinaleinzugs gegen Real Madrid in der UEFA Champions League über eine weitere große Finanzspritze freuen.

Der deutsche Rekordmeister erhält für den Einzug in die Runde der besten vier Mannschaften weitere 15 Millionen Euro von der UEFA.

Der FC Bayern hat dadurch in der laufenden Champions-League-Saison durch Antrittsgelder und Erfolgsprämien bereits rund 83 Millionen Euro verdient.

Gemessen an den Gesamteinnahmen des Rekordmeisters sind die Champions-League-Einnahmen allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein: Der FC Bayern München erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekordumsatz von 978,3 Millionen Euro im Konzern.

Dreesen: „In jeder Hinsicht ein Erfolg“

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen freut sich trotzdem: „Es ist in jeder Hinsicht ein Erfolg. Und es macht mir in jeder Hinsicht Freude“, erklärte Dreesen nach dem Halbfinaleinzug am Mittwochabend.

Sollte es im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain zum Einzug ins Finale reichen, klingeln dort ein weiteres Mal die Kassen. Dem Sieger der UEFA Champions League winken 25 Millionen Euro. Und auch der Finalverlierer erhält 18,5 Millionen Euro von der UEFA.

Insgesamt schüttet der europäische Fußballverband an die teilnehmenden Mannschaften der Champions League in dieser Saison fast 2,5 Milliarden Euro aus.

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