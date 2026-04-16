Bayern warnt vor PSG: "Allerschwierigsten Aufgabe"

SID 16.04.2026 • 05:30 Uhr Der FC Bayern geht ohne Trainer Vincent Kompany, aber mit viel Rückenwind ins Halbfinale gegen den CL-Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Nach einer magischen Fußball-Nacht lenkte Joshua Kimmich den Blick gleich auf das nächste Gigantenduell. „Ich glaube, dass jetzt die beiden momentan besten Teams Europas im Halbfinale aufeinander treffen“, sagte der Vize-Kapitän des FC Bayern nach dem wilden und epischen 4:3 (2:3) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany steht am 28. April und 6. Mai im Kracher gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain vor der ultimativen Herausforderung. „Wenn einer Favorit ist, dann Paris“ sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zurückhaltend. Kompany sprach von der „allerschwierigsten Aufgabe. Aber der Glaube ist da, dass wir das machen können.“

Kimmich warnte schon einmal bei DAZN: „Man muss schon sagen, dass die immer zur Primetime in Form kommen. Ich glaube, es waren immer Duelle auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich freue mich auf jeden Fall.“

Bayern ohne Kompany gefordert: „Habe volles Vertrauen“

Die Münchner fahren jedoch mit einer Hypothek in den Prinzenpark: Kompany fehlt nach seiner zweiten Gelben Karte. „Ich bin nicht glücklich darüber. Meine Ansprache war nicht falsch, ich kann das nicht verstehen“, monierte der Bayern-Coach. Aber, fügte er an: „Das ist nicht wichtig. Die Mannschaft wird das lösen. Ich habe volles Vertrauen – und beim Rückspiel bin ich ja wieder dabei.“

Die Euphorie bremste Kompanys Sperre ohnehin kaum. „Das Spiel hat den Charakter dieser Mannschaft gezeigt. Wir können Fußball spielen, aber vor allem können wir uns wehren und stabil bleiben“, lobte Sportvorstand Max Eberl. Das Spiel sei „in der Dramaturgie nicht zu überbieten“ gewesen. Dieser Verein, ergänzte Eberl stolz, „lebt extrem und steht zusammen. Das fühlt sich einfach großartig an.“

Kimmich räumt Fehler ein

Allerdings müssen sich die offensiv so starken Münchner um die hochgelobten Torschützen Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz gegen PSG defensiv steigern. Gegen Real ließen die Bayern drei Gegentreffer zu, zwei davon verschuldete Hinspiel-Held Manuel Neuer. „Es war keine Topform von uns. Wir haben viele Fehler gemacht“, räumte Kimmich ein.