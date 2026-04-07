Champions League: Hilft Kane ausgerechnet ein Arzt aus Madrid?

SPORT1 07.04.2026 • 10:36 Uhr Noch ist nicht vollends klar, ob Harry Kane am Dienstag in der Champions League spielen. Doch ausgerechnet ein Madrilene soll den Torjäger für das Spiel gegen Real fit machen.

Sollte Harry Kane am Dienstagabend für den FC Bayern gegen Real im Santiago Bernabéu auflaufen (ab 21 Uhr im LIVETICKER), ist auch ein Stück Madrid dabei. Alejandro Elorriaga, gebürtig aus dem Stadtteil Chamberí, ist seit mehr als fünf Jahren der Mann für die lädierten Sprunggelenke des Münchner Stars.

Der Mediziner lebt in Kanada, leitet dort das Neurofunctional Acupuncture Program der McMaster University und gilt in Fachkreisen als Kapazität. Elorriaga entwickelte die Technik der Neurofunktionellen Neuromodulation, die im Hochleistungssport zur Verletzungsprävention eingesetzt wird. In München stellte er seine Methode erst im Februar bei einem Fach-Clinic vor.

Öffentlich tritt der Spanier kaum in Erscheinung, Interviews gibt er nicht – sein Einfluss ist dennoch enorm. Kane vertraut ihm besonders. Bevor der Engländer die Zusammenarbeit begann, hatte er mehrere hartnäckige Sprunggelenksprobleme. Inzwischen ist der Torjäger körperlich stabil – sehr zur Freude der Münchner, die im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real antreten.

FC Bayern: Kane hat eine überragende Quote

Dass Kane trotz leichter Blessuren spielen soll, bestätigte Joshua Kimmich am Montag quasi mit einem Augenzwinkern: „Er würde sogar im Rollstuhl spielen“. Die Zahlen unterstreichen seine Bedeutung. In der laufenden Saison steht der 32-Jährige bei 48 Pflichtspieltoren in 40 Einsätzen.

Allein in der Bundesliga traf Kane schon 31 Mal und führt damit die Torjägerliste an. Auch in Europa liefert er: Zehn Treffer in der Champions League weist die Statistik aus. Bayern reist also mit viel Offensivpower nach Madrid.

Champions League: Auch Musiala in Behandlung

Elorriagas Expertise war auch bei Jamal Musiala gefragt. Der Nationalspieler hatte sich bei der Klub-WM eine schwere Verletzung mit Wadenbeinbruch und ausgekugeltem Sprunggelenk zugezogen. Inzwischen ist Musiala zurück im Kader und eine Option für das Duell mit den Königlichen.