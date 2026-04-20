Vor Bayern-Kracher: PSG nennt erste Diagnose bei Vitinha

Paris Saint-Germain hat ein Update zu Vitinha veröffentlicht. Wie der Klub am Montag mitteilte, leidet der Mittelfeldmotor an einer Entzündung der rechten Ferse und bleibt „in den kommenden Tagen in Behandlung“.
Erste Diagnose bei Vitinha
Paris St. Germain sorgt sich im Endspurt der Saison um den am Wochenende verletzt ausgewechselten Vitinha. Nun haben die Franzosen eine erste Diagnose veröffentlicht.
Vitinha hat sich am Wochenende verletzt
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Beim 1:2 gegen Olympique Lyon musste Vitinha am Sonntagabend vorzeitig vom Feld. Eine weitere Untersuchung soll „am Ende der Woche“ erfolgen. Damit verpasst der 26-Jährige mindestens die beiden Ligaspiele bei Nantes (Mittwoch, 19 Uhr) und in Angers (Samstag, 19 Uhr).
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Einsatz gegen Bayern? Vitinha und das Rennen gegen die Zeit
Besonders brisant: Am Dienstag, 28. April (21 Uhr), empfängt PSG im Halbfinal-Hinspiel der Champions League den FC Bayern im Parc des Princes. Ob der Portugiese bis dahin wieder fit sein wird, ist unklar.
Die Pariser gaben zur Ausfallzeit keine Auskunft. Gerade in den K.o.-Duellen auf europäischer Bühne gilt der Taktgeber im System von Luis Enrique als unverzichtbar.