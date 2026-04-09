"Der strahlendste Stern" - Michael Olise lässt Fußball-Welt staunen

Moritz Thienen 09.04.2026 • 18:17 Uhr Der FC Bayern erspielt sich bei Real Madrid eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. In Madrid spielt Michael Olise groß auf und wird anschließend europaweit gefeiert.

Was für ein Auftritt vom FC Bayern in der Champions League: Nach knapp 25 Jahren konnten die Bayern endlich mal wieder das Bernabéu stürmen und sich durch den 2:1-Erfolg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) erspielen.

Einer der Hauptgründe für den Sieg war erneut Flügelspieler Michael Olise, der gegen Real Madrid einen Gala-Auftritt hinlegte und mit der Abwehr der Königlichen machte, was er wollte. Speziell mit seinen unnachahmlichen Dribblings und seinen Tempoverschärfungen war er in keiner Situation des Spiels so richtig zu greifen.

Das beeindruckte selbst den Gegner. „Der Spieler, den man wirklich hervorheben muss, ist Olise. Er war großartig für sie. Wie er sich mit und ohne Ball bewegt, starker Typ!“, lobte Nationalspieler Antonio Rüdiger nach dem Spiel bei CBS.

Olise war an nahezu jeder gefährlichen Bayern-Aktion beteiligt. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistiken des Spiels. Satte 82 Ballaktionen hatte der Franzose. Nur die Bayern-Strategen Kimmich (102) und Pavlovic (88) kamen auf mehr. Dass er als Flügelspieler aber nah an diese Werte herankommt, zeigt, wie präsent der Franzose war.

Presse huldigt Olise: „Der strahlendste Stern“

Zudem bemerkenswert: Wenn der 24-Jährige am Ball war, lag Gefahr in der Luft. Das 2:0 von Harry Kane bereitete Olise vor, zudem hatte er selbst vier gefährliche Abschlüsse. Für seinen wenig beneidenswerten Gegenspieler Alvaro Carreras war er nie zu greifen.

Das merkte auch die internationale Presse an, die dem Franzosen huldigte. „Olise bereitete Carreras einen harten Abend. Er war gewarnt worden, doch es kam noch schlimmer als erwartet“, titelte Marca.

„Er bescherte Carreras einen seiner schwächsten Abende als Spieler von Real Madrid. Der Außenverteidiger hielt so gut es ging dagegen, doch er stand einem der besten Spieler Europas gegenüber, einem Fußballer mit enormer Physis und einer für Verteidiger unberechenbaren Stärke im Eins-gegen-eins. Es ist lange her, dass man im Bernabéu einen so überlegenen Gegner gesehen hat“, schrieb die spanische Sportzeitung weiter.

Real-Trainer nimmt Olise-Gegenspieler in Schutz

Auch in Frankreich sorgte die Leistung für Begeisterung. Olise sei „der strahlendste Stern“, titelte die L’Équipe: „Er trieb Alvaro Carreras zur Verzweiflung. Am Dienstagabend hatte der Linksverteidiger von Real Madrid einen Logenplatz für das Spektakel ‚Olise auf dem Eis‘. Während einer endlos scheinenden Tortur war Carreras wie hypnotisiert von dem überschäumenden Talent dieses unmöglich zu stoppenden Gegners.“

Real-Trainer Alvaro Arbeloa war derweil bemüht, seinen Spieler in Schutz zu nehmen: „Er stand einem der besten Spieler der Welt gegenüber. Es ist nicht einfach, gegen einen solchen Spieler anzutreten.“ Carreras werde aus dem Spiel gegen Olise seine Lehren ziehen.

„Einer der besten Auftritte, die ich in dieser Saison gesehen habe“

Der groß aufspielende Franzose sorgte auch bei den Experten der populären Champions-League-Show „CBS Sports Golazo“ für Begeisterung.

„Für mich war Michael Olise der beste Spieler auf dem Feld. Er war mit großem Abstand der beste“, sagte Micah Richards. Sein Kollege Peter Schmeichel ergänzte: „Es ist unglaublich, zu was für einem Spieler sich Michael Olise entwickelt hat. Es ist pure Freude, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen.“

Jamie Carragher holte anschließend sogar zu einem Loblied für den Franzosen aus: „Dieses Spiel von Olise ist einer der besten Auftritte von allen Spielern, die ich in dieser Saison gesehen habe.“

„Wenn jemand so gut ist wie er, dann hat er diese eine spezielle Fähigkeit. Wenn er am Ball ist, weiß der Verteidiger, dass er an ihm vorbeiziehen wird, nur eben nicht auf welcher Seite“, lobte der ehemalige Liverpool-Star weiter. „Olise ist so selbstbewusst, dass er denkt: Ich werde schon an dir vorbeikommen. An welcher Seite? Das entscheide ich einfach in allerletzter Sekunde. Es ist keine Frage, ob er an seinem Gegenspieler vorbeikommt, sondern nur, an welcher Seite er vorbeikommt.“

Henry schwärmt: „Hat spezielle Fähigkeit, die nicht viele Spieler haben“

Ebenfalls Teil der Talkrunde war Thierry Henry, der Olise sehr gut kennt. Bei den Olympischen Spielen 2024 war Henry Olises Trainer. Zusammen gewannen sie die Silbermedaille für Frankreich.

„Michael hat eine ganz spezielle Fähigkeit, die nicht viele Flügelspieler haben. Sobald er den Ball kontrolliert hat, geht er direkt gerade auf seinen Gegenspieler zu und attackiert ihn“, stellte Henry heraus.

Auch wegen dieser Fähigkeit wisse jeder Gegenspieler, dass er an beiden Seiten vorbeiziehen könne: „So kann er alle Räume sehen und je nach Situation die Linie entlang gehen oder nach innen ziehen. Sobald er den Ball hat, geht er ins Eins-gegen-eins. Genau das sind die Spieler, die wir sehen wollen. Er soll bitte einfach genauso weiterspielen.“

Besondere Olise-Fähigkeit: „Er stellt sich vor, was passieren könnte“

Im Anschluss gerät Henry dann so richtig ins Schwärmen: „Michael Olise ist ein ganz spezieller Spieler. Er sieht Dinge am Ball, die nicht viele Spieler sehen. Er sieht einige Dinge einfach anders und hat ein spezielles Gefühl für das Spiel. Oft sieht er das Spiel nicht mit seinen Augen, sondern mit seinem Gehirn.“

„Das heißt, er stellt sich vor, was passieren könnte, schon im Moment, wo der Ball den Fuß des Torhüters verlassen hat“, erklärte der ehemalige Weltklassespieler: „Natürlich kann er auch gut dribbeln, aber er sieht das Spiel und das Spielfeld einfach in einer anderen Dimension.“

„So ist er auch abseits des Feldes. Vielleicht verstehen ihn deshalb viele Menschen abseits des Platzes auch falsch. Aber er ist ein toller und herzensguter Junge. Er spricht abseits des Feldes vielleicht nicht viel, aber wenn er den Ball hat, dann spricht er sehr gut mit dem Ball“, lobte Henry seinen ehemaligen Schützling.