Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Champions League
Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Champions League>

FC Bayern: Entscheidung bei Karl und Bischof gefallen

Entscheidung bei Karl und Bischof fix

Lennart Karl und Tom Bischof verpassen das Abschlusstraining vor dem Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain. Eine Kaderrrückkehr kommt zu früh.
Obwohl Lennart Karl verletzt im Rückspiel gegen Real Madrid fehlte, war der 18-Jährige Thema bei den Kollegen. Grund dafür war die extravagante Kleiderwahl des Youngsters.
Daniel Höhn, Julius Schamburg
Lennart Karl und Tom Bischof verpassen das Abschlusstraining vor dem Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain. Eine Kaderrrückkehr kommt zu früh.

Beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER) werden Lennart Karl und Tom Bischof dem FC Bayern definitiv nicht zur Verfügung stehen.

Die beiden Youngster konnten am Montag nicht am Abschlusstraining teilnehmen und absolvierten stattdessen nur ein individuelles Lauftraining, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Das Duo fehlt im zwanzigköpfigen Aufgebot von Trainer Vincent Kompany.

FC Bayern: Karl und Bischof trainieren individuell

Karl plagt sich ebenso wie Bischof mit einem Muskelfaserriss herum. Nach dem 4:3-Sieg beim FSV Mainz 05 hatte Sportdirektor Christoph Freund eine zeitnahe Rückkehr des Duos in Aussicht gestellt. „Die sind ganz nah dran. Sie machen schon wieder Sachen mit dem Ball auf dem Platz“, sagte Freund. „Sie sind nicht mehr weit weg, dass sie wieder dabei sind.“ Möglicherweise sind beide dann im Rückspiel kommende Woche eine Option.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Neben den beiden Youngstern müssen derzeit auch Serge Gnabry (Saison-Aus) und Raphael Guerreiro (Muskelverletzung) eine Zwangspause einlegen.

Eine positive Nachricht gibt es hingegen auf der Torhüterposition: Sven Ulreich steht nach überstandenem Muskelbündelriss wieder im Kader.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite