FC Bayern: Entscheidung bei Karl und Bischof gefallen

Beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag bei Paris Saint-Germain (21 Uhr im LIVETICKER) werden Lennart Karl und Tom Bischof dem FC Bayern definitiv nicht zur Verfügung stehen.
Entscheidung bei Karl und Bischof fix
Die beiden Youngster konnten am Montag nicht am Abschlusstraining teilnehmen und absolvierten stattdessen nur ein individuelles Lauftraining, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Das Duo fehlt im zwanzigköpfigen Aufgebot von Trainer Vincent Kompany.
FC Bayern: Karl und Bischof trainieren individuell
Karl plagt sich ebenso wie Bischof mit einem Muskelfaserriss herum. Nach dem 4:3-Sieg beim FSV Mainz 05 hatte Sportdirektor Christoph Freund eine zeitnahe Rückkehr des Duos in Aussicht gestellt. „Die sind ganz nah dran. Sie machen schon wieder Sachen mit dem Ball auf dem Platz“, sagte Freund. „Sie sind nicht mehr weit weg, dass sie wieder dabei sind.“ Möglicherweise sind beide dann im Rückspiel kommende Woche eine Option.
Neben den beiden Youngstern müssen derzeit auch Serge Gnabry (Saison-Aus) und Raphael Guerreiro (Muskelverletzung) eine Zwangspause einlegen.
Eine positive Nachricht gibt es hingegen auf der Torhüterposition: Sven Ulreich steht nach überstandenem Muskelbündelriss wieder im Kader.