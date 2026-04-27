FC Bayern: Serge Gnabry auf Krücken mit nach Paris

Maximilian Lotz 27.04.2026 • 18:13 Uhr Serge Gnabry kann dem FC Bayern verletzungsbedingt im Saisonendspurt nicht mehr helfen. Beim Halbfinal-Kracher gegen PSG ist der Offensivstar dennoch mit dabei.

Eine schwere Adduktorenverletzung beendete die Saison von Serge Gnabry vor gut einer Woche abrupt. Auch wenn der Nationalspieler dem FC Bayern auf dem Platz nicht mehr helfen kann, will er sich offenbar den Halbfinal-Kracher in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Dienstag, 21.00 Uhr im LIVETICKER) nicht entgehen lassen.

FC Bayern mit Gnabry nach Paris

Beim Abflug der Mannschaft am Montagnachmittag nach Paris wurde Gnabry gesichtet, wie er aus einem der beiden Teambusse stieg und zusammen mit seinen Mannschaftskollegen im Flughafenterminal verschwand. In dunklem Anzug und mit Krücken machte sich Gnabry mit auf den Weg nach Paris.

Der 30 Jahre alte Offensivspieler hatte sich im Abschlusstraining vor der Bundesliga-Partie beim VfB Stuttgart (4:2) einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.

WM-Aus für Bayern-Star Gnabry

Vergangene Woche bestätigte Gnabry dann auch, dass aufgrund der Verletzung ein Einsatz bei der WM im Sommer nicht infrage kommt.

„Die letzten Tage waren schwer zu verdauen. Eine Saison beim FC Bayern, in der es nach dem erneuten Gewinn des Bundesliga-Titels am Wochenende noch viel zu spielen gibt“, leitete er sein Statement in den Sozialen Medien ein.

„Was den WM-Traum mit der deutschen Nationalmannschaft angeht… Der ist für mich leider vorbei. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen“, schrieb Gnabry.