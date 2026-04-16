FC Bayern: Unaufhaltsam! Kane knackt nächsten Meilenstein

SPORT1 16.04.2026 • 20:27 Uhr Harry Kane trifft auch gegen Real Madrid und stellt damit eine neue persönliche Bestmarke auf. Nie traf er auf Klubebene innerhalb einer Saison häufiger.

Harry Kane schreibt weiter Geschichte. Beim spektakulären 4:3 des FC Bayern gegen Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League erzielte der Engländer sein 50. Saisontor auf Klubebene – eine Marke, die er in seiner Karriere bislang nie erreicht hatte.

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 knackte Kane den Meilenstein, der ihm trotz zahlreicher Rekorde bis dato verwehrt geblieben war.

Kein Spieler aus den fünf großen Ligen Europas weist in der aktuellen Saison eine bessere Ausbeute als der FCB-Torjäger auf. Der 32-Jährige erzielte 31 Treffer in der Liga, zwölf in der Champions League, sechs im Pokal und einen im Supercup.

Für die Bestmarke von 50 Saisontoren benötigte Kane lediglich 42 Partien. Nur Lionel Messi brauchte in der Saison 2012/13 dafür weniger Spiele (40).

Zusätzlich zu seinen 50 Treffern bereitete Kane übrigens auch noch sechs Treffer vor. Alle 60 Minuten ist der Engländer wettbewerbsübergreifend an einem Bayern-Tor beteiligt.

Champions League: Kane wird zum Real-Schreck

Zudem entwickelt sich Kane immer mehr zum Angstgegner von Real Madrid. In den vergangenen fünf Champions-League-Spielen gegen die Königlichen erzielte er immer ein Tor oder bereitete einen Treffer vor. Laut dem Statistikdienstleister Opta ist Kane der erste Spieler, dem dies gelang.

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Damit aber nicht genug: In der K.o.-Phase der vergangenen drei Königsklassen-Ausgaben kommt Kane auf 13 Tore – Bestwert vor Barcas Raphinha und Reals Vinícius Jr. mit jeweils zehn Treffern.

„Wir wussten, wie schwer es gegen Real in der Champions League wird. Sie haben eine besondere Verbindung zu diesem Wettbewerb“, sagte Kane nach dem Abpfiff am Mittwochabend: „Mit der Art, wie wir mit und ohne Ball spielen, sind wir extrem gefährlich. Im Moment gehen die meisten Chancen rein – das fühlt sich großartig an. Ich bin in Topform und genieße das gerade sehr.“

Kane zieht mit Steven Gerrard gleich

Mit dem Treffer gegen die Königlichen hielt der Bayern-Stürmer außerdem eine weitere Serie am Laufen: Kane traf im fünften Champions-League-Spiel in Folge. Damit ist er neben Steven Gerrard der einzige Engländer, dem dieses Kunststück gelang.

Eine alleinige Bestmarke für englische Spieler in der Königsklasse stellte Kane in dieser Saison auch schon auf: Mit seinen 12 Treffern knackte er seinen eigenen Rekord aus der vergangenen Saison. Kein Engländer traf in einer Champions-League-Saison öfter.

Die rund 95 Millionen Euro Ablöse, die Bayern einst für Kane an Tottenham überwies, wirkt angesichts dieser Zahlen wie eine lohnende Investition. Nach dem Gewinn der Bundesliga in der vergangenen Saison und dem Triumph im Supercup peilt Kane nun den Henkelpott an.