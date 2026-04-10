"Frustriert": Lennart Karl sorgt in Spanien für Schlagzeilen!

SPORT1 10.04.2026 • 23:11 Uhr Die Verletzung von Bayern-Youngster Lennart Karl sorgt auch in den spanischen Medien für Aufsehen.

Diese Meldung sorgt auch in Spanien für Aufsehen: Lennart Karl hat sich einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und wird dem FC Bayern in den kommenden Wochen fehlen.

„Harte Rückschläge für Bayerns Juwel“, titelte die spanische Zeitung Marca und erinnerte im selben Atemzug daran, dass Karl vor einiger Zeit erklärt hatte, einmal für Real Madrid spielen zu wollen. Was damals schon für Aufsehen in Spanien sorgte.

So sei es bereits ein „herber Rückschlag“ für den 18-Jährigen gewesen, dass ihn Trainer Vincent Kompany im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Madrid nicht spielen ließ. Ausgerechnet in dem Stadion, „das theoretisch in Zukunft sein Zuhause sein soll“.

Kein Karl-Auftritt gegen Real Madrid

Ähnliches ist derweil auch bei der As zu lesen. „Karl, frustriert und am Boden zerstört!“, titelte die Zeitung. Die Verletzung sei „ein schwerer emotionaler Schlag für Karl, der bereits beim Hinspiel im Bernabéu eine große Enttäuschung hinnehmen musste“.

„Kein Einsatz gegen Real“ – und das „an einem Abend, von dem er sich aufgrund seiner Vergangenheit und seiner Bewunderung für den weißen Klub etwas Besonderes erhofft hatte“, ist dort zu lesen.

„Die Enttäuschung war angesichts der persönlichen Umstände des Spielers umso größer: Seine Familie war nach Madrid gereist, um mitzuerleben, wie er sich einen Traum erfüllt – was letztendlich nicht geschah.“

Rückschlag für den Bayern-Youngster

Unabhängig von den Königlichen ist die Verletzung für Karl aber generell ein signifikanter Rückschritt. Erst kürzlich hatte der dribbelstarke Flügelspieler sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gefeiert. Beim 4:3 gegen die Schweiz wurde er in der 63. Minute eingewechselt, beim 2:1 gegen Ghana stand er 45 Minuten auf dem Platz und überzeugte mit Tempo und Unbekümmertheit.

Bundestrainer Julian Nagelsmann adelte den Youngster anschließend: „Er hat einen super Eindruck gemacht. Frech, aber auch demütig.“ Auch Deniz Undav schwärmte und nannte Karls Spielweise sogar „ein bisschen Ribery-mäßig“.