Kramer: Vinícius Júnior "ist ein Provokateur vor dem Herrn"

Julius Schamburg , Raphael Weber 07.04.2026 • 21:14 Uhr Vinícius Júnior droht in der Champions League gegen den FC Bayern eine Sperre. Experte Christoph Kramer rät den Münchenern dazu, den Brasilianer zu provozieren.

Vor dem Champions-League-Kracher zwischen Real Madrid und dem FC Bayern (LIVETICKER) wird Wirbelwind und Heißsporn Vinícius Júnior viel diskutiert.

„Viní ist ein Provokateur vor dem Herrn und er lässt sich auch provozieren“, urteilte Experte Christoph Kramer bei Prime Video: „Da glaube ich schon, dass du als Mannschaft sagst: ‚Den müssen wir fürs Rückspiel runter bekommen.'“

Champions League: Vinícius droht Sperre

Worauf der Weltmeister von 2014 anspielt: Vinícius hat in der laufenden CL-Saison bereits zwei Gelbe Karten gesehen und wäre bei einer weiteren Verwarnung für das Rückspiel in München gesperrt.

Kramers Ratschlag an die Bayern-Spieler: „Ab der 80. Minute, wenn du noch kein Gelb hast – da würde ich mich einmal Kopf an Kopf mit dem stellen, dann kriegen halt beide Gelb.“

Welcher Bayern-Star sich dafür wohl opfern soll? „Ich würde es nicht Laimer (Konrad Laimer, Anm. d. Red.) machen lassen, der braucht die Gelbe noch im Verlauf des Spiels“, meinte Mats Hummels. Denn: Laimer ist ebenfalls gefährdet.

Kramer: „Einmal schubsen“

„Aber so Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise in den Zweikampf, ein bisschen knallen, Kopf an Kopf stehen. Dann kriegst du schon den Schubser für die Gelbe zurück. Der ist dann in Stein gemeißelt“, war sich der ehemalige Bayern-Profi sicher. Kramer schlug noch vor: „Einmal schubsen.“

Übrigens droht nicht nur Vinícius eine Sperre für das Rückspiel. Auch Superstar Kylian Mbappé ist vorbelastet. Neben dem Sturm-Duo sind auch Jude Bellingham, Álvaro Carreras, Dean Huijsen und Aurélien Tchouaméni gefährdet.

Auf der anderen Seite droht dieses Szenario neben Laimer auch Dayot Upamecano. An der Seitenlinie muss sich Trainer Vincent Kompany benehmen, denn auch er ist vorbelastet.