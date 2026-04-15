Champions League: "Grizzlybär" Neuer und sein Respekt

„Ein Jahrhunderttorwart“, „ein Grizzlybär“, der schon längst einen Ballon d’Or hätte gewinnen müssen: Aus Sicht von Philipp Lahm (42) bleibt die Aura seines früheren Teamkollegen Manuel Neuer unerreicht.
„Grizzlybär“ Neuer flößt Respekt ein
Der Keeper des FC Bayern flöße „Stürmern Respekt ein – er beeinträchtigt ihre Abschlussqualität“, schrieb Lahm in einer Kolumne für das Onlineportal The Athletic.
Neuer und Grizzly-Vergleich
Neuer, der am Abend (21.00 Uhr/im LIVETICKER) mit den Münchnern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid gefordert ist, sei „ein Jahrhunderttorwart, gesegnet mit allen Talenten und Eigenschaften, die für seine Position erforderlich sind: Sprungkraft, Wendigkeit, Reflexe, Physis und Reaktionsvermögen“, ergänzte der frühere DFB-Kapitän, der 2014 an Neuers Seite Weltmeister geworden war. Der inzwischen 40-Jährige besitze „Charisma“ sowie „eine beeindruckende Präsenz“, er sei „unbezwingbar“: „Als Stürmer steht man einem Grizzlybären gegenüber.“
Lahm hob Neuers „fantastischen“ Auftritt in der Vorwoche in Madrid hervor. Der frühere Bayern-Kapitän betonte aber auch: „Wenn man seine Leistung in Madrid genauer betrachtet, findet man keine einzige ‚unmögliche‘ Parade. Seine Stärken lagen in seiner absoluten Ruhe, seiner Präsenz und seiner Konzentration.“
Lahm: „Dann zeigt Manuel seine wahre Klasse“
Viele Torhüter reagierten falsch in wichtigen Spielen. „Doch genau dann zeigt Manuel seine wahre Klasse“, schrieb Lahm: „Es ist diese Qualität, die Mannschaften auch heute noch zu Titeln verhilft.“
Dennoch merkte Lahm an, dass dem „heutigen Neuer“ sicherlich schon „zehn bis 15 Prozent seiner früheren Physis“ fehlten. Dies falle in der Bundesliga gelegentlich auf: Neuer bleibe trotzdem „natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Er zählt zu den Größten der Fußballgeschichte, neben Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, und hätte den Ballon d’Or eigentlich schon längst gewinnen müssen“, schrieb Lahm.