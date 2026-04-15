Champions League: "Grizzlybär" Neuer und sein Respekt

SID 15.04.2026 • 14:44 Uhr Philipp Lahm schwärmt von Manuel Neuers Aura und Präsenz. Stürmer würden allein durch dessen Ausstrahlung eingeschüchtert.

„Ein Jahrhunderttorwart“, „ein Grizzlybär“, der schon längst einen Ballon d’Or hätte gewinnen müssen: Aus Sicht von Philipp Lahm (42) bleibt die Aura seines früheren Teamkollegen Manuel Neuer unerreicht.

Der Keeper des FC Bayern flöße „Stürmern Respekt ein – er beeinträchtigt ihre Abschlussqualität“, schrieb Lahm in einer Kolumne für das Onlineportal The Athletic.

Neuer und Grizzly-Vergleich

Neuer, der am Abend (21.00 Uhr/im LIVETICKER) mit den Münchnern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid gefordert ist, sei „ein Jahrhunderttorwart, gesegnet mit allen Talenten und Eigenschaften, die für seine Position erforderlich sind: Sprungkraft, Wendigkeit, Reflexe, Physis und Reaktionsvermögen“, ergänzte der frühere DFB-Kapitän, der 2014 an Neuers Seite Weltmeister geworden war. Der inzwischen 40-Jährige besitze „Charisma“ sowie „eine beeindruckende Präsenz“, er sei „unbezwingbar“: „Als Stürmer steht man einem Grizzlybären gegenüber.“

Lahm hob Neuers „fantastischen“ Auftritt in der Vorwoche in Madrid hervor. Der frühere Bayern-Kapitän betonte aber auch: „Wenn man seine Leistung in Madrid genauer betrachtet, findet man keine einzige ‚unmögliche‘ Parade. Seine Stärken lagen in seiner absoluten Ruhe, seiner Präsenz und seiner Konzentration.“

Lahm: „Dann zeigt Manuel seine wahre Klasse“

Viele Torhüter reagierten falsch in wichtigen Spielen. „Doch genau dann zeigt Manuel seine wahre Klasse“, schrieb Lahm: „Es ist diese Qualität, die Mannschaften auch heute noch zu Titeln verhilft.“