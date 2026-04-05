Nach "Kapitulation": Real stolpert ins Bayern-Duell

SID 05.04.2026 • 10:39 Uhr Die Madrilenen haben wohl ihre Meisterchance verspielt, sehen sich aber gewappnet für die Hinspielpartie gegen Bayern.

Eine verpatzte Generalprobe, das Ende der Meisterhoffnungen und heftige Kritik aus den spanischen Medien.

Vor dem Viertelfinalduell in der Champions League gegen Bayern München ist die Stimmung beim spanischen Spitzenklub Real Madrid angespannt – das Selbstbewusstsein bleibt vor dem Highlight-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/im LIVETICKER) dennoch groß.

Real: „Titel verschenkt“

„LaLiga ist ein Kreuzweg für Real“, titelte die um martialische Formulierungen selten verlegene Tageszeitung Marca nach dem nächsten „unerwarteten Tiefschlag“, dem 1:2 (0:1) bei Abstiegskandidat RCD Mallorca in der spanischen Liga am Ostersamstag. Die AS bezeichnete die Spielweise Reals als „Kapitulation“, das Team habe den Titel an den nun schon sieben Punkte enteilten FC Barcelona „verschenkt“.

Es war der nächste Rückschlag für eine Mannschaft, die in der heimischen Liga in dieser Saison große Probleme in Sachen Konstanz aufweist. Der Fokus scheint bei den erfolgsverwöhnten Madrilenen aber ohnehin in erster Linie auf dem Europapokal zu liegen. Trainer Álvaro Arbeloa ließ daran im Anschluss keinen Zweifel.

Bedeutung des Bayern-Krachers ist bekannt

„Ich erwarte, dass sie in der Champions League ihr Bestes geben, in einem Wettbewerb, der von größter Bedeutung ist. Wenn sie die Umkleidekabine verlassen, dürfen sie nur noch an Bayern denken“, riet Arbeloa seinen Spielern: „Ich weiß, wozu meine Spieler fähig sind, und dass sie um die Bedeutung der Partie am Dienstag Bescheid wissen.“