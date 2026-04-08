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Premier League hat fünften CL-Platz sicher

Freudige Nachricht für Premier League

Die Premier League darf sich über den fünften Cl-Platz freuen. Die Bundesliga liegt weiter knapp hinter Spanien auf dem dritten Platz.
Kai Havertz schoss Arsenal zum Sieg
Kai Havertz schoss Arsenal zum Sieg
© AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA
SID
Die Premier League darf sich über den fünften Cl-Platz freuen. Die Bundesliga liegt weiter knapp hinter Spanien auf dem dritten Platz.

England stellt auch in der kommenden Saison mindestens fünf Teilnehmer an der Champions League.

Der Sieg des FC Arsenal am Dienstag bei Sporting Lissabon (1:0) sicherte der Premier League auch rechnerisch den Extra-Startplatz. Profitieren könnte der FC Liverpool, der aktuell knapp vor dem FC Chelsea den fünften Rang belegt.

Bundesliga jagt La Liga

Mit 25,013 Punkten führt die reichste Liga der Welt das Rennen um die „European Performance Spots“, die an die besten beiden Nationen vergeben werden, deutlich an. Die Bundesliga liegt mit 19,714 Punkten weiter knapp hinter der spanischen Liga (20,281) auf dem dritten Platz.

Bayern Münchens Sieg bei Real Madrid (2:1) verbesserte die Aussichten zwar etwas, allerdings ist die Bundesliga nur noch mit den Bayern, Mainz und Freiburg im europäischen Geschäft vertreten. Spanien hat dagegen noch sechs Vereine im Rennen.

In der vergangenen Saison hatten sich die Premier League und La Liga den zusätzlichen Startplatz gesichert. Ein Jahr zuvor, als erstmals der fünfte Platz für die Teilnahme gereicht hatte, profitierten die Bundesliga und die italienische Serie A.

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