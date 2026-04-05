Presse stürzt sich auf Liverpool

David Funk 05.04.2026 • 09:23 Uhr Nach der 0:4-Pokalklatsche des FC Liverpool gegen Manchester City müssen sich die Reds von der englischen Presse einiges anhören.

Die Show des Erling Haaland im FA-Cup-Viertelfinale zwischen Manchester City und dem FC Liverpool 4:0 (2:0) überstrahlte das schwache Auftreten der Reds vor allem im zweiten Spielabschnitt.

Die englische Presse wiederum schoss sich auf Liverpool ein und kritisierte den phasenweise desolaten Auftritt beim krachenden Pokal-Aus im Duell mit den Skyblues.

Liverpool: „Salah ist ein Schatten seiner selbst“

Beim britischen Sender SkySports wird von „Slots schlimmsten Niederlage“ in dessen fast zweijähriger Amtszeit gesprochen. Zudem sei die Zeit für Entschuldigungen auf LFC-Seite vorbei: „Die Ausreden, die sich die Fans das ganze Jahr über anhören mussten, reichen jetzt nicht mehr aus.“

Der Mirror titelt: „Erling Haalands Hattrick demütigt Liverpool, während Mo Salah einen Albtraum erlebt.“ Vor allem der schwache Auftritt des Ägypters mit verschossenem Foulelfmeter war für viele ein Dorn im Auge.

Es war das erste Spiel des Ägypters, seit sein Abgang im Sommer bekannt gegeben wurde. „Salah ist ein Schatten seiner selbst“, heißt es weiter.

Auch der Ex-Liverpool-Angreifer Robbie Fowler kritisierte den Auftritt bei TNT-Sports scharf: „Ich habe noch nie eine Liverpooler Mannschaft gesehen, die nach einem so guten Start so wenig Selbstvertrauen hatte. Ein typisches Beispiel war Mo Salah, Ekitiké hatte ein paar Chancen.“

Slot: „Vom Trainer sehen wir das nicht“

Im Zentrum der Kritik: LFC-Trainer Arne Slot. „Es liegt am Trainer, sie bei Laune zu halten. Wir wissen, dass sie bessere Spieler sind, als sie derzeit zeigen. Man braucht Führungsspieler, die die Mannschaft durchbringen, und das sehen wir bei dieser Mannschaft nicht. Das ist es, was wir brauchen, aber vom Trainer sehen wir das nicht“, legte Fowler nach.

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Doch nicht nur der Blick in die Presse dürfte den Anhängern des LFC, von denen viele bereits nach 65 Minuten das Stadion verließen, Kopfschmerzen bereiten. Auch die Zahlen sprechen gegen den Verein.

Die Niederlage gegen Guardiolas City war wettbewerbsübergreifend bereits die 15. in dieser Saison. Das ist die höchste Anzahl an Niederlagen in einer einzigen Saison seit 2014/15, als die Reds unter Brendan Rodgers 18 Spiele verloren.