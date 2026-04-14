Verletzungsschock um Liverpool-Star

Felix Kunkel 14.04.2026 • 21:57 Uhr Hugo Ekitiké muss gegen PSG früh ausgewechselt werden und hat sich möglicherweise schwer verletzt. Die Franzosen müssen gleich zweimal unfreiwillig wechseln.

Das sah gar nicht gut aus! Liverpool-Stürmer Hugo Ekitiké hat sich beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (0:2) möglicherweise schwer verletzt.

Der ehemalige Frankfurter, der seit dieser Saison für die Reds aufläuft, wollte in der 27. Spielminute zum Ball gehen, rutschte dabei aber ohne Gegnereinwirkung unglücklich auf dem nassen Rasen weg und blieb liegen.

Betreuer eilten zur Behandlung herbei, nach einigen Augenblicken wurde Ektiké schließlich mit einer Trage vom Platz transportiert. Es deutete auf eine schlimme Verletzung im Bereich des Sprunggelenks hin. Für den Franzosen kam Mohamed Salah in die Partie.

Ekitiké verletzt: „Das sieht überhaupt nicht gut aus“

„Ekitiké wollte den Ball annehmen und ist dabei irgendwie ausgerutscht. Er scheint Schmerzen zu haben“, kommentierte Alan Shearer bei Prime: „Das sieht überhaupt nicht gut aus.“

Ex-Liverpool-Profi Stephen Warnock erklärte bei BBC Radio: „Er zeigt auf seine Achillessehne, was ein echtes Problem ist. Er stand wieder auf und brach einfach zu Boden zusammen. Marquinhos hält seine Hand, und er leidet Qualen.“

Doppelter Dämpfer für PSG

Auch PSG musste rund zehn Minuten später einen verletzungsbedingten Rückschlag verkraften: Nuno Mendes blieb ebenfalls liegen und hielt sich den hinteren Oberschenkel. Für ihn kam Ex-Münchner Lucas Hernández in die Partie.

In der zweiten Hälfte kam es für die Franzosen noch dicker: Desiré Doué krachte nach einem leichten Schubser von Dominik Szoboszlai an der Seitenlinie in ein Mikrofon und musste behandelt werden.

Der Flügelflitzer kehrte nochmal kurz auf den Rasen zurück, doch es ging nicht weiter. Bradley Barcola, selbst gerade erst von einer Verletzung genesen, wurde in der 52. Minute für Doué eingewechselt.