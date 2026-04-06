Vinícius über Alonso: "Ich fand keinen Draht zu ihm"

SID 06.04.2026 • 13:35 Uhr Real-Star Vinícius Júnior schwört Madrid vor dem Kracher gegen den FC Bayern die Treue und blickt dem Duell zuversichtlich entgegen. Auch zu seinem Zwist mit Ex-Trainer Xabi Alonso äußert sich der Brasilianer.

„Ich fand keinen Draht zu ihm“, bekannte er vor dem Hinspiel gegen die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) offen, mit Alonso-Nachfolger Álvaro Arbeloa aber pflege er „eine wunderbare Verbindung. Ich hoffe, dass ich weiter mit ihm zusammenarbeiten kann, er hat mir stets Selbstvertrauen geschenkt.“

Vinícius schwört Real die Treue

Die neue Zufriedenheit in der spanischen Hauptstadt verleitete Vinícius wohl auch zu einem neuerlichen Treuebekenntnis. „Ich hoffe, dass ich noch lange hier bleiben kann“, sagte der brasilianische Fußball-Nationalspieler am Montag. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft bis 2027, zuletzt hatte es Gerüchte über einen möglichen Abschied gegeben.

Er fühle sich bei den Königlichen wohl, beteuerte Vinícius nun, „ich genieße das Vertrauen des Präsidenten. Zum richtigen Zeitpunkt werde ich meinen Vertrag verlängern und noch lange hier weitermachen, denn dies ist der Verein meiner Träume.“

Bayern? Real muss „hellwach“ sein

Gegen die Bayern gelte es, „hellwach“ zu sein, betonte Vinícius. „Es ist ein kniffliges Spiel, in dem großartige Spieler den Unterschied ausmachen“, sagte er und verwies auf seinen Nebenmann Kylian Mbappé.