Vinícius über Alonso: "Ich fand keinen Draht zu ihm"

Stürmerstar Vinícius Junior von Real Madrid hat sich vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Bayern München zu seiner ehemals schwierigen Beziehung mit Ex-Trainer Xabi Alonso geäußert.
Alonso? „Ich fand keinen Draht zu ihm“
„Ich fand keinen Draht zu ihm“, bekannte er vor dem Hinspiel gegen die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) offen, mit Alonso-Nachfolger Álvaro Arbeloa aber pflege er „eine wunderbare Verbindung. Ich hoffe, dass ich weiter mit ihm zusammenarbeiten kann, er hat mir stets Selbstvertrauen geschenkt.“
Vinícius schwört Real die Treue
Die neue Zufriedenheit in der spanischen Hauptstadt verleitete Vinícius wohl auch zu einem neuerlichen Treuebekenntnis. „Ich hoffe, dass ich noch lange hier bleiben kann“, sagte der brasilianische Fußball-Nationalspieler am Montag. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft bis 2027, zuletzt hatte es Gerüchte über einen möglichen Abschied gegeben.
Er fühle sich bei den Königlichen wohl, beteuerte Vinícius nun, „ich genieße das Vertrauen des Präsidenten. Zum richtigen Zeitpunkt werde ich meinen Vertrag verlängern und noch lange hier weitermachen, denn dies ist der Verein meiner Träume.“
Bayern? Real muss „hellwach“ sein
Gegen die Bayern gelte es, „hellwach“ zu sein, betonte Vinícius. „Es ist ein kniffliges Spiel, in dem großartige Spieler den Unterschied ausmachen“, sagte er und verwies auf seinen Nebenmann Kylian Mbappé.
Dass die Münchner womöglich auf Torgarant Harry Kane verzichten müssen, könne eine Rolle spielen, aber: „Ganz gleich, wer spielt: Es wird sehr schwierig werden und wir müssen darauf vorbereitet sein.“