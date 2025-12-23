Vinícius: Vom Weltfußballer zum Problemfall

Niklas Senger 23.12.2025 • 12:14 Uhr Vinícius Júnior erlebt bei Real Madrid einen tiefen Fall. Die eigenen Fans pfeifen den Brasilianer gnadenlos aus - und auch das Verhältnis zu Trainer Xabi Alonso bleibt weiterhin angespannt.

Am 12. Juli 2018, am Tag seines 18. Geburtstages, verpflichtete Real Madrid einen Spieler, der die nächsten Jahre der Königlichen prägen sollte.

346 Pflichtspiele absolvierte Vinícius Júnior seitdem für die Madrilenen, seine Titelsammlung kann sich durchaus sehen lassen. Zweimal (2022 und 2024) gewann er mit Real die Champions League, dreimal die spanische Meisterschaft und wurde 2024 zum Weltfußballer gekürt.

Doch das Bild von diesem Viní, der zwar immer wieder polarisierte, aber doch von den eigenen Fans gefeiert wurde, verblasste in den vergangenen Monaten zunehmend. Öffentliche Auseinandersetzungen mit Trainer Xabi Alonso und schwache Leistungen auf dem Platz sind nur zwei der Gründe, die zuletzt einen Keil zwischen die beiden Parteien trieben.

Vinícius am Boden: „Das heftigste Pfeifkonzert gegen einen eigenen Spieler“

Der bisherige Höhepunkt? Die Auswechslung von Vinícius Jr. beim 2:0-Sieg gegen den FC Sevilla in der 83. Spielminute. „In diesem Moment quittierte das Bernabéu den Abgang des Brasilianers mit dem heftigsten Pfeifkonzert, das man seit sehr langer Zeit gegen einen eigenen Spieler erlebt hatte“, beschrieb die in Barcelona ansässige spanische Zeitung Sport die emotionalen Szenen beim letzten Spiel des Jahres.

Obwohl Vinícius die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, ertönten schon bei der Verkündung der Startelf gellende Pfiffe der Real-Fans. Auf dem Platz verpasste es der 25-Jährige, eine entsprechende Antwort zu liefern. Nur ein harmloser Abschluss, keine einzige Flanke und sieben Ballverluste verbuchte Vinícius im nun schon 14. Pflichtspiel in Folge ohne eigenen Treffer.

Nachdem der Brasilianer mit gesenktem Kopf den Platz verlassen hatte, empfing Alonso ihn trotz der Streitigkeiten in den vergangenen Wochen mit einer Umarmung. „Eine großzügige Geste des Trainers, der seinem Spieler öffentlich Unterstützung zeigte – etwas, das Vinícius ihm selbst in der Vergangenheit oft verwehrt hatte“, kommentierte Sport die Auswechslung.

Vinícius vs. Alonso: Das Verhältnis bleibt angespannt

Dennoch ließ der ehemalige Bundesliga-Trainer die Gelegenheit aus, seinen Spieler auf der anschließenden Pressekonferenz zu schützen. „Die Fans sind souverän und frei darin, ihre Meinung zu äußern“, antwortete Alonso kurz und knapp auf eine Frage zu den Pfiffen gegen den Offensivspieler. Später fügte er hinzu: „Wir haben uns verabschiedet und nicht darüber gesprochen.“

Schon beim Clásico gegen den FC Barcelona waren Alonso und Vinícius in einen Konflikt geraten, nachdem sich der Angreifer lautstark über seine Auswechslung beschwert hatte. In einer öffentlichen Entschuldigung wendete er sich an die Fans, seine Teamkollegen, den Verein und den Präsidenten. Den Namen Xabi Alonso ließ er dabei allerdings aus.

Inzwischen scheint jedoch nicht nur das Verhältnis zu Alonso angespannt zu sein, auch die einst innige Bindung zu den Real-Fans scheint massiv gestört.

„Er hatte soeben ein öffentliches Tribunal erlebt – und war dabei deutlich unterlegen“, schrieb Sport nach dem jüngsten Pfeifkonzert und führte aus: „Das Bernabéu machte seinem Frust Luft: Über die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen, über seinen Egoismus auf dem Platz, über sein Lachen auf der Ersatzbank in Talavera, während sich Madrid gegen einen Drittligisten (Primera RFEF) schwertat, und über wiederholte Entgleisungen, die die Anhänger schon seit einiger Zeit nur widerwillig hinnehmen.“

Flieht Viní aus Madrid? Fans sprechen sich für einen Verkauf aus

Während Vinícius die Winterpause nun erst einmal im Urlaub verbringen wird, heizte der Brasilianer auch die Gerüchte um einen möglichen Abgang erneut ein. Nach dem Spiel gegen Sevilla tauschte er sein Profilbild bei Instagram aus. Dort ist er nun im Trikot der Nationalmannschaft statt im königlichen Weiß der Madrilenen, zu sehen. Dazu veröffentlichte er einen Beitrag, den er nur mit der Beschreibung „...“ versah.

Geht es nach den Real-Fans, wäre ein Abgang von Vinícius offenbar längst zu verkraften. Laut einer Umfrage der in Madrid ansässigen Zeitung Marca, an der über 100.000 Personen teilnahmen, sprachen sich 86 Prozent für einen Verkauf aus. Der Grund: Die Situation sei einfach nicht mehr zu reparieren.

Trainer Alonso erhält trotz der sportlichen Krise weiterhin die Rückendeckung der Fans. Nur 16 Prozent der Befragten machten ihn als Hauptverantwortlichen aus, während 61 Prozent die Schuld bei den Spielern sahen. Dabei sprachen sich ebenfalls 76 Prozent für eine Jobgarantie für Alonso aus.

In La Liga liegt Real Madrid vier Punkte hinter dem Meister FC Barcelona zurück, in der Champions League befindet sich der Klub als Siebter der Ligaphase auf Achtelfinal-Kurs.

In der Königsklasse wartet Vinícius Jr. noch auf einen eigenen Treffer, beim 4:3-Sieg bei Olympiakos Piräus gelangen dem Brasilianer immerhin zwei Assists.

„Das Problem Vinícius gerät zunehmend außer Kontrolle“

Leistungen wie diese sind der Grund, warum die Real-Verantwortlichen weiter darum kämpfen sollen, den bis 2027 laufenden Vertrag des Superstars zu verlängern.

Doch aktuell scheint „das Problem Vinícius zunehmend außer Kontrolle“ zu geraten, wie es Sport formulierte.