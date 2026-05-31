Champions-League-Finale: Panne bei Pokalübergabe

Johannes Vehren 31.05.2026 • 10:24 Uhr PSG verteidigt dramatisch gegen den FC Arsenal den Champions-League-Titel. Bei der Pokalübergabe kommt es zwischen Ousmane Dembélé und UEFA-Boss Aleksander Ceferin zu einer kuriosen Szene.

Bei der Pokalübergabe nach dem Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal ist es zu einer kleinen Panne gekommen. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wollte dem falschen PSG-Star den Henkelpott überreichen.

Wie üblich reihte sich die Mannschaft nach ihrer Titelverteidigung hintereinander auf, um geehrt zu werden. Allen Spielern wurde gratuliert, und sie bekamen eine Medaille um den Hals gehängt.

UEFA-Boss nimmt kleinen Fauxpas mit Humor

Als Ousmane Dembélé dran war, bekam er zunächst die Siegermedaille, ehe Ceferin ein paar Schritte in Richtung Trophäe machte. Der UEFA-Boss dachte, dass der französische Stürmer der letzte Spieler gewesen wäre und dieser den Pokal in den Budapester Abendhimmel recken würde.

Dem war allerdings nicht so, denn der Brasilianer Marquinhos ist Kapitän der Pariser und stand noch hinter seinem Teamkollegen. Dembélé machte Ceferin darauf aufmerksam, welcher mit einem Lachen auf seinen kleinen Fauxpas reagierte.