Champions League heute LIVE im TV, Stream und Ticker - das Finale zwischen Arsenal und PSG

SPORT1 30.05.2026 • 15:00 Uhr Am Samstagabend steht in Budapest das Champions-League-Finale an. Verteidigt Paris Saint-Germain den Titel, oder holt ihn der FC Arsenal erstmals? So können Sie das Endspiel live verfolgen.

Während PSG den Titel verteidigen will, möchten die Gunners erstmals den Henkelpott in den Himmel stemmen. Im vergangenen Jahr fegten die Franzosen Inter Mailand mit 5:0 aus der Allianz Arena. Arsenal steht erstmals seit 20 Jahren im Endspiel um die Königsklasse (damals 1:2 gegen den FC Barcelona).

Champions League: So können Sie das Finale PSG vs. Arsenal live verfolgen

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Champions League: Nächster Titel für Havertz?

„Als Kind hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich im Finale ein Tor schießen und das Spiel gewinnen würde. Darauf werde ich immer stolz sein. Ich versuche einfach, dieses Gefühl mitzunehmen, und hoffe, dass es noch einmal passieren wird“, sagte Havertz.

„Wir kämpfen nun schon seit einigen Jahren auf höchstem Niveau und haben endlich die Premier League gewonnen. Das gibt uns einen enormen Schub“, betonte der 26-Jährige: „Es spielt keine Rolle, ob man als Außenseiter gilt oder was auch immer.“

Havertz macht Kampfansage

Von fünf Duellen in der Champions League konnte PSG zwei gegen Arsenal für sich entscheiden. Das waren die beiden Halbfinal-Partien in der Vorsaison, als PSG bei Arsenal 1:0 gewann und sich im Rückspiel 2:1 durchsetzte.

Nun soll es aus Sicht der Londoner anders laufen. Das Team werde „auf den Platz gehen und sie schlagen“, kündigte Havertz an. Dabei will er nach seiner langen Verletzungspause im Vorjahr wieder eine Schlüsselrolle einnehmen.

„Als ich verletzt war, ging es mir wirklich schlecht“, sagte der 57-malige Nationalspieler: „Aber alle haben mir seit Januar gesagt, dass noch so viel zu spielen ist. Da hat sich auch mein Schwung gewendet, und ich bin einfach froh, dass ich jetzt wieder hier bin.“

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