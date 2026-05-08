FC Bayern: Darum entschied sich Kompany gegen Goretzka

Dominik Hager 08.05.2026 • 16:52 Uhr Leon Goretzka muss das Champions-League-Aus der Bayern gegen PSG von der Bank aus verfolgen. Vincent Kompany erklärt seine Entscheidung im Rahmen der Pressekonferenz.

Mit seinem Doppelpack beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim hatte Bayern-Profi Leon Goretzka eigentlich mächtig Eigenwerbung betrieben. Daraufhin forderte Mario Basler im Doppelpass auf SPORT1 sogar einen Startelf-Platz für den Mittelfeldmann. Das Champions-League-Aus seiner Bayern gegen Paris Saint-Germain musste der 31-Jährige trotzdem von der ersten bis zur letzten Minute von der Bank verfolgen.

Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Match in Wolfsburg am Samstag (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) wurde Vincent Kompany auf die Nichtberücksichtigung von Goretzka angesprochen.

„Weil man als Trainer Entscheidungen treffen muss. Manchmal hat man das Gefühl, dass es so klappt oder anders, mehr nicht“, führte der Bayern-Coach seine Beweggründe aus.

Kompany hatte gegen PSG nur vier seiner fünf Wechseloptionen genutzt und neben Min-jae Kim und Alphonso Davies mit Nicolas Jackson und dem wieder genesenen Lennart Karl zwei Offensivoptionen gebracht.

Kompany schwärmt von Goretzka: „Hat immer an sich geglaubt“

Trotzdem betonte der Bayern-Trainer seine Wertschätzung, die er für Goretzka übrig hat. „Leon war immer ein wichtiger Spieler bei Bayern und hat immer wieder gezeigt, was es heißt, ein absoluter Profi zu sein und zu kämpfen“, machte er deutlich.

„Auch, als keiner mehr an ihn geglaubt hat, hat er selbst immer an sich geglaubt“, lobte er die Mentalität des Mittelfeld-Routiniers. Dies sei auch eine „tolle Geschichte für den Kader“.

Kompany ist überzeugt davon, dass Goretzka in den letzten Matches „noch wichtig werden kann“ und es für ihn zum Schluss „emotional“ werde.

Goretzka noch maximal dreimal für den FC Bayern

Für Goretzka gibt es im Bayern-Trikot noch drei Einsatzchancen. Zunächst geht es am Samstagabend nach Wolfsburg, ehe am 16. Mai sein letztes Heimspiel gegen den 1. FC Köln ansteht. Eine Woche später möchte sich Goretzka im Rahmen des Pokalfinals gegen den VfB Stuttgart mit einem weiteren Titel verabschieden.