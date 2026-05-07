Ex-Nationalspieler kritisiert Michael Olise

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain (Agg. 5:6) hat Ex-Profi Hanno Balitsch den sonst so überragenden Michael Olise kritisiert.
Ex-Nationalspieler kritisiert Olise
„Ich hatte das Gefühl, dass Olise in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht zu sehen war“, sagte Balitsch nach dem 1:1 im Rückspiel im ZDF.
Olise beißt sich die Zähne an Mendes aus
Schon in der ersten Halbzeit habe Olise nicht überzeugt. „Er ist nicht durchgekommen. Sein Gegenspieler hat dann früh eine Gelbe Karte bekommen, die möglicherweise zu Gelb-Rot führen muss“, meinte Balitsch und verwies damit auf eine Szene um den mit Gelb vorbelasteten PSG-Verteidiger Nuno Mendes.
Der Portugiese hatte bei einem Dribbling von Konrad Laimer den Ball an den Arm bekommen, doch statt Freistoß und Gelb-Rot ahndete Schiedsrichter Joao Pinheiro ein vorheriges Handspiel von Laimer – sehr zum Ärger der Bayern.
FC Bayern: Note 5 für Olise
Trotzdem habe Olise laut Balitsch „kaum Aktionen gehabt“, und sei „nicht zum Abschluss gekommen“. In der SPORT1-Einzelkritik bekam Olise die Note 5. Bei der französischen Zeitung L’Equipe erhielt Olise nur drei von zehn möglichen Punkten.
Balitsch verwies auf das Hinspiel in Paris (4:5), wo alles noch ganz anders gewesen sei (Einzelkritik, Note: 1,5). Der einmalige Nationalspieler merkte aber auch an: „Heute waren einige Bayern nicht auf Top-Niveau.“