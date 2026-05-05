Fünfter Champions-League-Platz: Was ein Bayern-Aus bedeuten würde

Tobias Wiltschek 05.05.2026 • 09:26 Uhr Schon am Mittwoch könnte das Rennen um den fünften Champions-League-Platz für die Bundesliga verloren sein. SPORT1 erklärt die komplexe Ausgangslage und zeigt verschiedene Szenarien auf.

Für den FC Bayern und den SC Freiburg geht es in dieser Woche um mehr als nur den Einzug in die Endspiele der Champions League und der Europa League. Beide Vereine spielen zugleich eine Schlüsselrolle im Kampf um einen zusätzlichen fünften Startplatz für die Bundesliga in der Champions League der kommenden Saison.

SPORT1 erklärt die zugegebenermaßen komplizierte Ausgangslage und zeigt auf, warum die deutschen Träume schon nach dem Halbfinal-Rückspiel der Bayern gegen PSG platzen könnten.

Fünfter Champions-League-Platz: Wie ist die Ausgangslage?

Die UEFA verteilt für jede Saisonwertung zwei zusätzliche Champions-League-Plätze an die beiden punktbesten Verbände Europas. England ist in dieser Wertung mit 27,125 Punkten weit enteilt und hat den zusätzlichen Startplatz schon seit einiger Zeit sicher.

Dahinter duellieren sich Spanien und Deutschland um Platz zwei. Vor den anstehenden Halbfinal-Rückspielen im Europapokal hat die spanische La Liga (21,781 Punkte) einen Vorsprung von 0,567 Zählern auf die deutsche Bundesliga (21,214).

Welche Klubs aus Deutschland und Spanien sind noch im Europapokal vertreten?

In der Champions League kämpfen noch der FC Bayern (gegen PSG) und Atlético Madrid (gegen den FC Arsenal) um den Einzug ins Finale. In der Europa League steht der SC Freiburg (gegen SC Braga) im Halbfinale, in der Conference League ist Rayo Vallecano (gegen RC Strasbourg) vertreten.

Wie viele Punkte erhalten die verbliebenen Teams für Siege, Unentschieden und den Einzug ins Finale?

In den drei europäischen Wettbewerben erhalten die Teams für einen Sieg zwei Punkte und für ein Unentschieden einen Punkt. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für den Einzug ins Finale. In der Champions League sind es 1,5 Punkte, in der Europa League 1,0 und in der Conference League 0,5.

Die erzielten Punkte werden durch die Anzahl der Klubs geteilt, die jeder Verband zu Beginn der Saison in die Europapokal-Wettbewerbe entsandt hat. Da die Spanier mit acht Klubs angetreten sind und Deutschland nur mit sieben, ist ein Punkt der deutschen Mannschaften (0,143) für das Ranking etwas wertvoller als ein Zähler für die spanischen Vereine (0,125).

Was passiert, wenn der FC Bayern gegen Paris Saint-Germain gewinnt und ins Finale einzieht?

In diesem Fall wird die Entscheidung um den zusätzlichen Champions-League-Platz vertagt, weil die Bundesliga dann den Rückstand von 0,567 Punkten vor den weiteren Europapokal-Halbfinals am Donnerstag auf jeden Fall verkürzt.

Denn selbst wenn Atlético Madrid am Dienstag gegen den FC Arsenal weiterkommt, würden die Bayern mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain (Mi., ab 21 Uhr im LIVETICKER) mehr Punkte holen als Atlético, weil deutsche Punkte höher gewichtet werden.

Was passiert, wenn der FC Bayern das Rückspiel gegen PSG gewinnt, aber dennoch im Elfmeterschießen ausscheidet?

Dann kommt es darauf an, ob Atlético weiterkommt oder nicht. Bei einem FCB-Sieg nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung (Siege im Elfmeterschießen werden nicht gewertet) würden die Münchner zwei Punkte für die Bundesliga holen, was 0,285 Punkte fürs Ranking bedeutet.

Scheidet Atlético nach dem 1:1 im Hinspiel ebenfalls aus und holt höchstens ein Unentschieden im Rückspiel in London, entspräche das 0,125 Punkten für Spanien. Auch in dem Fall würde die Entscheidung mindestens auf Donnerstag vertagt werden.

Sollte aber Atlético weiterkommen, wäre der deutsche Traum vom zusätzlichen CL-Platz möglicherweise schon geplatzt. Dies ist dann der Fall, wenn Spanien vor den Donnerstagsspielen mehr als 0,714 Punkte Vorsprung hat. Das entspricht der Punktzahl, die der SC Freiburg maximal noch holen kann, wenn der Bundesligist den Titel in der Europa League gewinnen würde.

Ausgehend vom aktuellen Polster von 0,567 Punkten müsste Atlético also mindestens 0,147 Punkte mehr holen als Bayern, um die Entscheidung zugunsten Spaniens vorzeitig herbeizuführen.

Sollte Bayern also das Rückspiel gegen PSG gewinnen, aber trotzdem im Elfmeterschießen scheitern (0,285 Punkte) und Atlético zuvor spätestens in der Verlängerung gewonnen haben (0,437), läge der spanische Zugewinn mit 0,152 Punkten knapp über der benötigten Marke – der deutsche Traum wäre schon am Mittwoch vorbei.

Was passiert, wenn der FC Bayern gegen PSG das Rückspiel nicht gewinnt und ausscheidet?

Dann wäre ein Weiterkommen Atléticos definitiv gleichbedeutend mit dem Aus für Deutschland im Rennen um den zusätzlichen CL-Platz – egal, ob Bayern nun mit einem Unentschieden ausscheidet oder mit einer Niederlage.

Selbst wenn die Rojiblancos ihrerseits nur Unentschieden spielen und sich erst im Elfmeterschießen durchsetzen würden, würden Spanien der Punkt plus die Bonuspunkte – also 0,312 Zähler – reichen, um Platz zwei in der Saisonwertung abzusichern.