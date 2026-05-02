PSG patzt vor Bayern-Kracher – nur 2:2 mit B-Elf gegen Lorient

SID 02.05.2026 • 19:12 Uhr Eine B-Elf des französischen Fußballmeisters kommt nur zu einem Remis gegen den FC Lorient.

Paris Saint-Germain hat die Generalprobe fürs Champions-League-Duell mit Bayern München verpatzt. Eine B-Elf des französischen Fußballmeisters kam nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den FC Lorient. Stars wie Ousmane Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia, Marquinhos oder Joao Neves saßen nur auf der Bank. Mit einem Sieg wäre PSG dem erneuten Titelgewinn einen weiteren Schritt nähergekommen.

Lorient kontert PSG-Doppelschlag

Doch Tore von Ibrahim Mbaye (6.) und Warren Zaire-Emery (62.) genügten nicht, weil Lorient durch Pablo Pagis (12.) und Aiyegun Tosin (78.) konterte.

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