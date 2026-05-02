PSG patzt vor Bayern-Kracher – nur 2:2 mit B-Elf gegen Lorient

Paris Saint-Germain hat die Generalprobe fürs Champions-League-Duell mit Bayern München verpatzt. Eine B-Elf des französischen Fußballmeisters kam nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den FC Lorient. Stars wie Ousmane Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia, Marquinhos oder Joao Neves saßen nur auf der Bank. Mit einem Sieg wäre PSG dem erneuten Titelgewinn einen weiteren Schritt nähergekommen.
PSG verpatzt Bayern-Generalprobe
Eine B-Elf des französischen Fußballmeisters kommt nur zu einem Remis gegen den FC Lorient.
Paris hat viel Mühe mit Lorient
© AFP/SID/FRANCK FIFE
Lorient kontert PSG-Doppelschlag
Doch Tore von Ibrahim Mbaye (6.) und Warren Zaire-Emery (62.) genügten nicht, weil Lorient durch Pablo Pagis (12.) und Aiyegun Tosin (78.) konterte.
Halbfinale: PSG muss nach München
Im Halbfinale der Königsklasse reist PSG am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum Rückspiel nach München. Den ersten Vergleich hatte der Titelverteidiger in einem aberwitzigen Schlagabtausch mit 5:4 gewonnen.
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