Wie ein FC-Bayern-Flirt auf der Resterampe landete

Johannes Behm 12.08.2024 • 15:47 Uhr Jahrelang wird Federico Chiesa vom FC Bayern und anderen Top-Klubs umworben, Juve fordert allerdings zu viel Geld. Nun könnte der Italiener zum Transfer-Schnäppchen des Sommers werden.

Federico Chiesa galt einst als der Hoffnungsträger des italienischen Fußballs, auch der FC Bayern soll sich in den vergangenen Jahren mehrmals ernsthaft mit einem Transfer des Flügelspielers beschäftigt haben. Mittlerweile ist der 26-Jährige bei Juventus Turin auf dem Abstellgleis gelandet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Er sei „nicht mehr Teil des Projekts“ und müsse sich einen neuen Klub suchen, erklärte der neue Trainer Thiago Motta kürzlich, bei dem auch weitere Akteure um die ehemaligen Bundesliga-Stars Weston McKennie und Filip Kostic auf die Streichliste gesetzt wurden. „Wir sind davon überzeugt, dass das die beste Entscheidung ist“, versicherte der Italiener.

Juve will Chiesa loswerden

Für Chiesa erhofft man sich in Turin laut verschiedenen Medienberichten lediglich 25 bis 35 Millionen Euro Ablöse, auch weil sein Arbeitspapier im kommenden Sommer ausläuft und dieses Transferfenster somit die letzte Möglichkeit darstellt, um für Chiesa einen monetären Gegenwert zu erhalten.

In den Planungen von Motta spielt der italienische Nationalspieler nur eine untergeordnete Rolle. Eine Verlängerung käme demnach nur zu deutlich verringerten Bezügen in Betracht. Ein tiefer Fall für den einstigen Wunderknaben, der immer noch erst 26 Jahre alt ist. Wie konnte es so weit kommen?

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayern-Bosse schwärmten von Chiesa

In der Vergangenheit war Chiesa immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Karl-Heinz Rummenigge hatte nur so von dem damals vielversprechenden Talent geschwärmt.

„Ich kann bestätigen, dass er ein großartiger Spieler ist. Chiesa hat das immer gezeigt, in der Nationalmannschaft, bei Juve und Fiorentina. Er ist ein Spieler für Bayern München“, hatte der ehemalige FCB-Boss noch 2021 im Gespräch mit einem italienischen Radiosender in höchsten Tönen über den athletischen Angreifer gesprochen.

Und auch Julian Nagelsmann, der damals noch Bayern-Trainer war, zeigte sich als Fan des Italieners: „Er ist schon ein super Spieler, weil er unglaublichen Elan und Dynamik verkörpert. Ich kenne ihn schon lange und finde ihn herausragend, weil er so unbekümmert ist, oft ins Dribbling geht, sehr schnell den Abschluss sucht.“

Chelsea bot wohl 100 Millionen Euro für Chiesa

Angeblich soll sich Bayern auch mehrmals um Chiesa bemüht haben, allerdings war die „Alte Dame“ nie gewillt, ihren damaligen Shootingstar abzugeben. Chiesa sei „ein sehr guter, aber zugleich auch teurer Spieler“, hatte Nagelsmann erklärt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Juventus soll damals laut der Bild sogar ein Angebot über 100 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea abgelehnt haben.

Auch im aktuellen Transferfenster gab es wieder lose Gerüchte um Chiesa und die Bayern - konkrete Absichten sollen die Bayern-Bosse aber derzeit nicht haben.

Geht Juve komplett leer aus?

Juve droht jetzt sogar eine komplette Nullnummer. Denn laut italienischen Medienberichten würde Inter Mailand Chiesa gerne im kommenden Sommer zum Nulltarif verpflichten.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ansonsten gelten Chelsea und Tottenham als mögliche Abnehmer für den Offensivspieler, der im Sommer in allen vier EM-Spielen Italiens zum Einsatz kam. Trotzdem wird er nun wohl so günstig wie nie zuvor zu haben sein.

Der torgefährliche Italiener könnte zum Transfer-Schnäppchen des Sommers werden, allerdings zögern Abnehmer bislang offensichtlich noch.

Chiesa plagten Verletzungsprobleme

Womöglich hängt das auch mit Chiesas Verletzungsproblemen zusammen. Nach seinem Kreuzbandriss im Januar 2022 wurde Chiesa auch immer wieder von Muskelverletzungen außer Gefecht gesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Während seiner vier Jahre bei Juve kam er in 131 Einsätzen in allen Wettbewerben trotzdem auf starke 32 Tore und 23 Torbeteiligungen. Nach einer schwachen Saison 2022/23 mit nur zwei Treffern und fünf Vorlagen in der Serie A meldete er sich im vergangenen Jahr ordentlich zurück.