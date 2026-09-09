Ausgerechnet er dreht das Spiel

Zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison dreht Liverpool gegen Atlético die Partie - und das dank Alexis Mac Allister, der sich zuletzt über den Verein beschwert hatte. Auch Arsenal und Paris starten erfolgreich.

Der FC Liverpool ist mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen Atlético Madrid in die neue Champions-League-Saison gestartet. Dank der Treffer von Dominik Szoboszlai (40.) und Alexis Mac Allister (50.) schlug die Mannschaft von Andoni Iraola die Spanier mit 2:1 (1:1).

Anfield-Schreck Marcos Llorente hatte die Gäste früh in Führung gebracht (17.) – es war bereits sein fünfter Treffer an der Anfield Road in der Champions League. Szoboszlai traf nach feiner Hackenvorlage von Ronald Araujo zum hochverdienten Ausgleich. Mac Allister avancierte mit einem satten Schuss kurz nach der Pause zum Matchwinner.

Alexis MacAllister erzielte den 2:1-Siegtreffer Alexis MacAllister erzielte den 2:1-Siegtreffer © IMAGO/News Licensing

Mac-Allister-Kritik? „Verdien es dir!“

Der Argentinier hatte sich zuletzt öffentlich darüber beschwert, dass ihm Liverpool keinen neuen Vertrag angeboten habe, das habe ihn „traurig“ gemacht – nun betrieb er mit seinem Auftritt beste Eigenwerbung. „Jetzt ist er nicht mehr so traurig“, titelte der Telegraph nach der Partie. Mit einer solchen Leistung wie gegen Atlético, sei ein neuer Vertrag nur eine Frage der Zeit.

„Verdien es dir. Und mach mehr Tore. Dann gibt es keine Zweifel daran, dass der Argentinier schon bald einen neuen Deal vor sich liegen haben wird“, schob der Telegraph nach. Auch andere englischen Medien lobten den 27-Jährigen für seine Leistung. „Das ist genau das, was er jetzt machen muss“, urteilte die englische BBC. „Wenn man keinen neuen Vertrag angeboten bekommt, dann hat das Gründe. Was macht man also? Man geht raus und verdient ihn sich.“

Barcola-Verletzung trübt Liverpool-Sieg

Der Mann des Abends selbst zeigte sich zufrieden mit dem Sieg: „Es war ein gutes Comeback. Bis auf das Gegentor war es auch schon eine sehr gute erste Hälfte“, sagte Mac Allister bei TNT Sports. „Mir hat die Mentalität gefallen. Wir haben gezeigt, dass wir es wollen – und wir hatten die Fans hinter uns. Das ist das Wichtigste. Es ist ein wirklich positiver Schritt für uns.“ Bei seiner Auswechslung in der 69. Minute gab es für Mac Allister Standing Ovations der Reds-Anhänger.

Auch Florian Wirtz lieferte erneut einen starken Auftritt, spulte die meisten Kilometer aller Spieler ab, blieb aber ohne Scorerpunkt. Kleiner Stimmungsdämpfer war jedoch die verletzungsbedingte Auswechslung vom 144 Millionen Euro teuren Neuzugang Bradley Barcola. Der Franzose stand erstmals in der Startelf, musste aber nach einer Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

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Champion League: PSG furios, Arsenal abgekocht

Titelverteidiger Paris Saint-Germain startete indes mit einem echten Spektakel in die diesjährige Königsklasse. Gegen Slovan Bratislava gewann PSG deutlich mit 6:1 (3:0), vor allem Weltfußballer Ousmane Dembélé und Neuzugang Ferran Torres brillierten.

Im Stadio Diego Armando Maradona von Neapel musste Kai Havertz 73 Minuten von der Bank aus zusehen, wie seine Gunners vergeblich anliefen. Zwei Minuten nach der Einwechslung des deutschen Stürmers für Viktor Gyökeres traf dann aber Martin Ödegaard zur verdienten Führung. Havertz traf zur vermeintlichen Entscheidung, stand dabei aber im Abseits (90.+3). Arsenal rettete das 1:0 über die Zeit.

Galatasaray Istanbul mit dem langjährigen Nationalspieler Leroy Sané verlor beim letztjährigen Viertelfinalisten Sporting Lissabon mit 1:3 (1:1). Zuvor hatte bereits der FC Barcelona einen Start nach Maß hingelegt. Die Katalanen von Trainer Hansi Flick besiegten Feyenoord Rotterdam mit 5:1 (2:0), der ehemalige Dortmunder Karim Adeyemi traf dabei traumhaft.