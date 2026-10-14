Michael Olise wird mit seinem Platzverweis gegen Viking Stavanger zum Buhmann beim FC Bayern. Umso bemerkenswerter ist, was nach dem Spiel passierte.

So sieht man Michael Olise selten! Der Superstar des FC Bayern hat nach seinem Ausraster gegen Viking Stavanger in der Champions League (3:3) für durchaus bemerkenswerte Szenen bei der Abreise aus dem Stadion gesorgt.

Ein Video von Absolut Fußball in den Sozialen Medien zeigt den für gewöhnlich in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltenden Franzosen am Bayern-Bus: Der zuletzt bereits in die Kritik geratene Offensivspieler nahm sich extra Zeit, um eine ganze Reihe von Foto-Wünschen der Fans zu erfüllen.

Michael Olise nahm sich nach seinem Platzverweis Zeit für die Fans Michael Olise nahm sich nach seinem Platzverweis Zeit für die Fans © IMAGO/NTB

FC Bayern: Besondere Bilder von Olise nach dem Ausraster

Dabei hätte Olise, dessen nonchalante Art vor allem gegenüber Medienvertretern schon regelrecht berüchtigt ist, gerade an diesem Abend Grund genug gehabt, sich wortlos in den Bus zu verabschieden.

Denn mit einer Unsportlichkeit und dem darauffolgenden Platzverweis etwa eine Viertelstunde vor Ende der Partie hatte der Nationalspieler seine Bayern letztlich noch um den Sieg gebracht: Im Zwist mit Zlatko Tripic verlor Olise die Nerven und warf dem Gegenspieler den Ball an den Kopf.

Sekunden zuvor war der Franzose bereits verwarnt worden, also stellte Schiedsrichter Georgi Kabakov ihn vom Feld. Die Bayern mussten die Partie in Unterzahl beenden und kassierten noch den späten Ausgleich.