Mustafi: So ist Bayern-Gegner Arsenal zu knacken

Shkodran Mustafi blickt auf die Partie des FC Bayern gegen seinen Ex-Klub FC Arsenal. Der Weltmeister von 2014 sieht die Münchner im Gigantenduell der Champions League im Vorteil.

Mehr Brighton wagen! Auf dieses Motto bringt der frühere Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi die Erfolgsformel für den FC Bayern im Gigantenduell der Champions League gegen den FC Arsenal (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER). „Brighton hat gezeigt, wie verwundbar Arsenal ist“, sagte Mustafi im Gespräch mit „Absolut Fußball powered by Münchner Merkur/tz“.

Der Premier-League-Klub des deutschen Trainers Fabian Hürzeler hat den Gunners beim 3:0 am 19. September die bislang einzige Saisonniederlage zugefügt. „Brighton hat sie sehr intensiv angelaufen, unter Druck gesetzt, viele Duelle im Mittelfeld gewonnen, viele zweite Bälle erobert. Sie haben die Abwehrkette von Arsenal mit Ball extrem gestresst“, analysierte Mustafi.

Shkodran Mustafi hat einst beim FC Arsenal gespielt Shkodran Mustafi hat einst beim FC Arsenal gespielt © IMAGO/STEINSIEK.CH

Bayern? Das tippt Mustafi

„Und obwohl Arsenal wenig zulässt und defensiv sehr stabil ist, hat es Brighton durch kontinuierliches Stressen geschafft, dass Situationen entstanden sind, in denen sich Arsenal nicht mehr retten konnte“, ergänzte der Co-Trainer der deutschen U21. Die Bayern könnten „diese Intensität auch über 90 Minuten gehen, da bin ich mir sicher“, betonte er.

„Dazu kommt die Qualität, die noch höher ist als in Brighton. Normalerweise spielt Arsenal sich die Gegner zurecht und knackt sie dann. Aber wenn man mit Intensität dagegenhält und mindestens die gleiche Qualität hat, tut Arsenal sich schwer. Dazu kommt der Faktor Allianz Arena – den man nicht unterschätzen sollte.“

Zwar sei Arsenal nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft noch selbstbewusster, dazu habe sich in der Kaderbreite beim Klub des Nationalspielers Kai Havertz „Einiges getan“. Aber auch die Münchner seien seit dem 1:3 in der Vorsaison in London „ein ordentliches Stück weitergekommen“, sagte Mustafi: „Ich tippe, dass es am Ende die Bayern ziehen werden.“