„Total verdient“: Kovac zufrieden mit seinem BVB

Zum Abschluss der XXL-Reise durch Europa gelingt Borussia Dortmund ein Sieg. Trainer Niko Kovac ist entsprechend zufrieden.

Nach einem Spiel mit Höhen und Tiefen fiel das Urteil von Niko Kovac äußerst positiv aus. Dieses 2:1 (1:1) von Borussia Dortmund im dritten Spiel der Champions-League-Ligaphase bei Sabah FK sei ein „hartes Stück Arbeit“ gewesen, aber eben auch „total verdient“, sagte der BVB-Trainer bei DAZN: „Wenn man knapp gewinnt, ist man erleichtert.“

Dortmund habe „offensiv ein richtig gutes Spiel gemacht, leider haben wir nicht alle Chancen genutzt, sonst hätten wir mit drei, vier Toren Unterschied gewonnen“, führte Kovac aus. Doch nur Serhou Guirassy (10., 53.) traf, und so war dieses dritte Auswärtsspiel innerhalb von nur sechs Tagen „schwerer, als es hätte sein müssen“, wie Torhüter Gregor Kobel betonte.

BVB-Coach Niko Kovac lobt sein Team BVB-Coach Niko Kovac lobt sein Team © AFP/SID/Giorgi ARJEVANIDZE

BVB hat keine Zeit zum Verschnaufen

Die vielen Reisekilometer, 11.000 bei der Rückkehr nach Dortmund am Mittwoch, seien „natürlich anstrengend, aber es gehört dazu. Als Ausrede darf das nicht zählen, aber es wäre gelogen, wenn du sagst: alles easy“, so Kobel weiter.

Doch Zeit zum Verschnaufen haben die BVB-Profis kaum. Am Samstag (18.30 Uhr) geht es in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt weiter. Dann folgen das Zweitrundenduell im DFB-Pokal gegen Werder Bremen am Dienstag und schließlich der Kracher bei Bayern München (31. Oktober).