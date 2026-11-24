Florian Wirtz tritt mit neuem Selbstbewusstsein in Liverpool auf. Einen Anteil daran hat offenbar Bundestrainer Jürgen Klopp.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz führt seinen jüngsten Aufschwung beim FC Liverpool auch auf die Unterstützung von Bundestrainer Jürgen Klopp zurück. Der frühere Reds-Teammanager gebe ihm Ratschläge, wie er sich beim englischen Traditionsklub durchsetzen könne, berichtete der Spielmacher vor dem Champions-League-Gastspiel beim FC Brügge am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN).

„Wir sprechen immer über Liverpool“, sagte Wirtz über Klopp, der die Reds während seiner neunjährigen Amtszeit zurück an die Spitze des englischen Fußballs geführt hatte: „Er versucht, mir ein paar Tipps zu geben, wie ich hier erfolgreich sein kann. Er hat gezeigt, wie es geht. Er kennt diesen Klub sehr gut und kann mir einige gute Ratschläge geben“, sagte der 23-Jährige.

Über die konkreten Inhalte der Gespräche wollte Wirtz nicht sprechen. „Es sind immer Kleinigkeiten, eher private Dinge. Aber er spricht sehr positiv über den Klub. Es hilft, wenn man das von jemandem hört, der den Verein so lange erlebt hat“, sagte der Offensivspieler. Klopp hatte im August das Amt des Bundestrainers übernommen.

Wirtz, der im Sommer 2025 für rund 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen auf die Insel gewechselt war und eine durchwachsene Debütsaison in England spielte, präsentiert sich derzeit in klar aufsteigender Form. Seit Mitte Oktober sammelte er wettbewerbsübergreifend acht Torbeteiligungen für Liverpool. Beim Sieg gegen Manchester United am vergangenen Sonntag (4:0) glänzte er mit einer Vorlage und einem sehenswerten Volleytreffer. Für die DFB-Elf hatte er im November drei Tore erzielt.

DEINE MEINUNG

„Man kann wohl sagen, dass ich in der besten Form seit meiner Ankunft bin“, sagte Wirtz. Einen Anteil daran habe auch Liverpool-Teammanager Andoni Iraola: „Ich genieße es sehr, unter ihm zu spielen. Er bringt mich zurück an einen Punkt, an dem ich vor zwei Jahren war und sehr guten Fußball gespielt habe. Er gibt mir Selbstvertrauen.“