Besondere Ehre für Bayern-Flirt Declan Rice

Nach dem Triumph im Conference-League-Finale hat Declan Rice erneut Grund zum Jubeln.

Der Kapitän von West Ham United wurde von der UEFA als Spieler der Saison des diesjährigen Wettbewerbs ausgezeichnet. Damit tritt der 24-Jährige in die Fußstapfen von Lorenzo Pellegrini. Der Mittelfeld-Star der AS Rom wurde in der vergangenen Spielzeit zum besten Spieler gewählt.

Rice, der nach SPORT1-Informationen der erklärte Wunschspieler von Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist, absolvierte auf dem Weg zum Titel elf Spiele in der Conference League. Lediglich im letzten Gruppenspiel gegen FCSB Bukarest und im Achtelfinal-Rückspiel gegen AEK Larnaka kam er nicht zum Einsatz.

 00:48 West Ham United: Declan Rice überwältigt nach gewonnenem UECL-Finale

Dabei trug sich der Engländer einmal in die Torschützenliste ein und steuerte zusätzlich eine Vorlage zum Titelgewinn bei. Zudem führte er das Team sechsmal als Kapitän aufs Feld - allein fünfmal in Folge in der heißen Phase seit dem Viertelfinale.

Damit ist er der würdige Nachfolger von Bobby Moore. Die Klubikone war zehn Jahre lang Kapitän der Londoner und nahm im Jahr 1965 den lange Zeit einzigen europäischen Pokal des Vereins in Empfang, als sich West Ham im Europapokal der Pokalsieger im Finale mit 2:0 gegen 1860 München durchsetzte.

West Ham United dominiert Team of the Season

Zudem wurde Rice auch in das Team of the Season gewählt. Der Hammers-Kapitän führt damit ein starkes West-Ham-Aufgebot an, das gleich sechs Spieler für das All-Star-Team der abgelaufenen Conference League stellt.

