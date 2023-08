Conference League: Eintracht vor Millionen-Spiel

Als sich die Spieler von Eintracht Frankfurt am Mittwochvormittag zur letzten Trainingseinheit vor dem Playoff-Rückspiel zur Conference League gegen Levski Sofia (Do., ab 20.30 Uhr im Liveticker ) trafen, gab es nur ein Thema: Randal Kolo Muani .

Eintracht-Weiterkommen wäre aus emotionalen Gründen wichtig

Das hat verschiedene Gründe. Ganz vorne steht bei den Hessen der emotionale, atmosphärische Aspekt. Kaum ein anderer Verein in Europa zelebriert die Nächte auf dem internationalen Parkett wie die Anhängerschaft der Eintracht. Dies betonte Hellmann, der die Fans vor dem Gang ins Stadion motivierte: „Wir brauchen den Fokus auf dem Platz, aber auch auf den Rängen, die uns bei den großen Schlachten zum Titel geführt haben.“

Makoto Hasebe, der mit bald 40 Jahren noch immer eine wichtige Rolle bei den Hessen spielt, hat die vielen Feste in Barcelona, Sevilla oder Lissabon und London mitgefeiert. Europa-League-Halbfinale 2019, Europa-League-Sieg 2022, Champions League-Teilnahme. Der Japaner prophezeite: „Ich glaube, dass das Stadion ausverkauft ist. Wir werden eine tolle Atmosphäre haben. Das motiviert die Spieler automatisch, da muss ich den Jungs gar nicht so viel sagen.“

Toppmöller setzt auf „Gänsehautstimmung“

Der neue Trainer Dino Toppmöller durfte die Fans in der heimischen Arena gegen Darmstadt 98 (1:0) erleben. Auch er war sich sicher: „Wir werden von Beginn an Gänsehautstimmung erleben und versuchen, gemeinsam über die Ziellinie zu gehen.“ An dieser positiven Grundeinstellung ändert auch die Sperre des Unterrangs der Nordwestkurve nichts. Dort, wo normalerweise die Treusten der Treuen stehen, wird gähnende Leere vorherrschen.