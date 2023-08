Nur für ein Spiel? Eintracht Frankfurt präsentiert neues Trikot

Nach dem Motto „Im Herzen von Europa“, das im Nackenstoff eingearbeitet ist, ist auf der Vorderseite des in schwarz gehaltenen Trikots ein Ausschnitt des Stadtplans von Frankfurt zu sehen. Dieser ist in einem vertikalen roten Streifenmotiv dargestellt.

Neues Frankfurt-Trikot nur einmal im Einsatz?

Erneut Europa für die Eintracht?

Die Teilnahme Frankfurts am internationalen Geschäft steht auf der Kippe. Im Qualifikations-Hinspiel in Sofia erzielte der Gastgeber ganz spät das 1:1. Trotz des späten Schocks schrillen bei den Frankfurtern noch keine Alarmglocken. „Sorgen mache ich mir nicht“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung bei RTL .

Wenn Frankfurt das Rückspiel für sich entscheidet, winkt die dritte Europa-Teilnahme in Folge. Nach dem Gewinn der Europa League 2022 und der erstmaligen Teilnahme an der Champions League in der vergangenen Saison würden die Adler diese Saison allerdings nur in der Conference-League antreten.