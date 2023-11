Eintracht Frankfurt: Wieder aus Kader gestrichen! Was ist mit ihm los?

Als Eintracht Frankfurt am Mittwochvormittag vor der Abreise zur Conference-League -Partie nach Helsinki den Kader bekannt gab, rückte schnell eine Position in den Mittelpunkt.

Bei den Defensivakteuren Timothy Chandler, Robin Koch und Tuta verwies die Social-Media-Abteilung des Klubs sofort auf Grippe oder Verletzungen. Keinen Kommentar gab es hingegen zu dem in der Liste fehlenden Jessic Ngankam. Er verpasst die Begegnung am Donnerstagabend (18.45 Uhr, im LIVETICKER ) aus Leistungsgründen.

Ngankam schon gegen BVB raus - Ansage von Toppmöller!

Vor allem die nach dem Duell in Bremen anstehende Länderspielpause wird für den 23-Jährigen entscheidend sein. Toppmöller hat die Hoffnung bei Ngankam nicht aufgegeben, er unterstützt ihn in dieser persönlich schwierigen Situation.

Kommt dieses klare Zeichen nun endgültig bei ihm an? In der Pressekonferenz vor dem spektakulären Duell gegen Borussia Dortmund wurde der Trainer von SPORT1 auf Ngankam angesprochen.

Wieder aus Kader gestrichen! Was ist mit ihm los?

Seine Antwort: „Er kann es besser als er es in den beiden Spielen in Hoffenheim und gegen Helsinki gemacht hat. Ich denke, dass er einen anderen Anspruch an sich hat. Wir wissen, dass er es besser kann und wir verlangen auch von ihm, dass er es besser machen muss.“ Die Folge: Ngankam stand gegen den BVB nicht im Kader.