Zweimal Gelb, aber kein Platzverweis! Unbekannte Regel rettet Skandaltorhüter

Emiliano Martínez hat beim Halbfinaleinzug von Aston Villa in der Conference League zwei Gelbe Karten gesehen - und ist trotzdem nicht vom Platz geflogen! Der Torhüter des englischen Topklubs profitierte dabei von einer weitgehend unbekannten Regel.

Martínez hatte beim Elfmeterschießen gegen OSC Lille zunächst den ersten Versuch des Gegners pariert und anschließend prompt das Publikum im gegnerischen Stadion provoziert. Weil er den Finger an seine Lippen legte und die Zuschauern so zum Schweigen aufforderte, zückte der Schiedsrichter den gelben Karton.

Der argentinische Weltmeister, der bei der Weltmeisterschaft in Katar mit einem obszönen Jubel für einen Skandal gesorgt hatte , war zu diesem Zeitpunkt bereits verwarnt - wegen eines Zeitspiels in der 38. Minute.

Vor fünf Jahren wäre Martínez noch vom Platz geflogen

„Verwarnungen, die während des Spiels ausgesprochen werden, werden nicht in das Spiel übertragen“, heißt es in der Regel 10.3, in der es um die Ausführung von Elfmeterschießen geht. Die Regel existiert seit 2020.