Julian Brandt trifft schon wieder für Ajax Amsterdam

Julian Brandt hat ein erfolgreiches Startelf-Debüt für Ajax Amsterdam gefeiert und seinen zweiten Treffer im dritten Einsatz geschossen. Der 30-Jährige traf in den Playoffs zur Conference League beim 2:2 (2:1) beim irischen Vertreter FC Shelbourne zum zwischenzeitlichen 1:0 (20.).
Brandt trifft schon wieder
Das Ergebnis reichte den Niederländern zum Weiterkommen. Nach einem 3:1 im Hinspiel spielen Brandt und Co. in der nächsten Runde nun gegen den FC Sion aus der Schweiz. Marc-André ter Stegen saß im Gegensatz zu seinem deutschen Teamkollegen diesmal nur auf der Bank.
Brandt netzte schon am Wochenende ein
Brandt hatte am vergangenen Sonntag beim 2:0 von Ajax Amsterdam in der heimischen Eredivisie gegen PEC Zwolle nach seiner Einwechslung seine Torpremiere und einen gelungenen Einstand gegeben. TV-Experte Rafael van der Vaart sorgte im Anschluss dennoch für Wirbel, weil er den entstandenen Hype um den Transfer des Mittelfeldspielers nicht nachvollziehen konnte.
Ter Stegen hatte sich zuletzt von seinem Stammklub Barcelona in die Niederlande ausleihen lassen. Brandt unterschrieb nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund dauerhaft in Amsterdam.