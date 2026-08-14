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Julian Brandt trifft schon wieder für Ajax Amsterdam

Brandt trifft schon wieder

Ajax Amsterdam ist in die Playoffs zur Conference League eingezogen. Auch dank Julian Brandt, der zum zweiten Mal für die Niederländer trifft.
Rafael van der Vaart lobt Julian Brandt als Verstärkung für Ajax, hält ihn aber für einen „Schönwetter-Fußballer“ und meint, Brandt müsse froh sein, bei Ajax spielen zu dürfen.
Niklas Trettin
Ajax Amsterdam ist in die Playoffs zur Conference League eingezogen. Auch dank Julian Brandt, der zum zweiten Mal für die Niederländer trifft.

Julian Brandt hat ein erfolgreiches Startelf-Debüt für Ajax Amsterdam gefeiert und seinen zweiten Treffer im dritten Einsatz geschossen. Der 30-Jährige traf in den Playoffs zur Conference League beim 2:2 (2:1) beim irischen Vertreter FC Shelbourne zum zwischenzeitlichen 1:0 (20.). 

Das Ergebnis reichte den Niederländern zum Weiterkommen. Nach einem 3:1 im Hinspiel spielen Brandt und Co. in der nächsten Runde nun gegen den FC Sion aus der Schweiz. Marc-André ter Stegen saß im Gegensatz zu seinem deutschen Teamkollegen diesmal nur auf der Bank. 

Brandt netzte schon am Wochenende ein

Brandt hatte am vergangenen Sonntag beim 2:0 von Ajax Amsterdam in der heimischen Eredivisie gegen PEC Zwolle nach seiner Einwechslung seine Torpremiere und einen gelungenen Einstand gegeben. TV-Experte Rafael van der Vaart sorgte im Anschluss dennoch für Wirbel, weil er den entstandenen Hype um den Transfer des Mittelfeldspielers nicht nachvollziehen konnte. 

Ter Stegen hatte sich zuletzt von seinem Stammklub Barcelona in die Niederlande ausleihen lassen. Brandt unterschrieb nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund dauerhaft in Amsterdam.

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