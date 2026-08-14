Julian Brandt trifft schon wieder für Ajax Amsterdam

Niklas Trettin 14.08.2026 • 07:05 Uhr Ajax Amsterdam ist in die Playoffs zur Conference League eingezogen. Auch dank Julian Brandt, der zum zweiten Mal für die Niederländer trifft.

Julian Brandt hat ein erfolgreiches Startelf-Debüt für Ajax Amsterdam gefeiert und seinen zweiten Treffer im dritten Einsatz geschossen. Der 30-Jährige traf in den Playoffs zur Conference League beim 2:2 (2:1) beim irischen Vertreter FC Shelbourne zum zwischenzeitlichen 1:0 (20.).

Das Ergebnis reichte den Niederländern zum Weiterkommen. Nach einem 3:1 im Hinspiel spielen Brandt und Co. in der nächsten Runde nun gegen den FC Sion aus der Schweiz. Marc-André ter Stegen saß im Gegensatz zu seinem deutschen Teamkollegen diesmal nur auf der Bank.

Brandt netzte schon am Wochenende ein

Brandt hatte am vergangenen Sonntag beim 2:0 von Ajax Amsterdam in der heimischen Eredivisie gegen PEC Zwolle nach seiner Einwechslung seine Torpremiere und einen gelungenen Einstand gegeben. TV-Experte Rafael van der Vaart sorgte im Anschluss dennoch für Wirbel, weil er den entstandenen Hype um den Transfer des Mittelfeldspielers nicht nachvollziehen konnte.