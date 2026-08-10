Rafael van der Vaart lästert über Julian Brandt: "Wir sind tief gesunken"

Johannes Vehren 10.08.2026 • 15:07 Uhr Julian Brandt entscheidet sich für einen Wechsel zu Ajax Amsterdam. Die niederländische Legende Rafael van der Vaart bremst die Erwartungen mächtig - und richtet klare Worte an den neuen Mann.

Rafael van der Vaart ist der Meinung, dass sich Ajax Amsterdam mit der Verpflichtung von Julian Brandt zwar glücklich schätzen kann. In Begeisterung will der niederländische Ex-Nationalspieler aber nicht verfallen.

„Ich finde es übertrieben zu sagen, dass ‚so ein Spieler‘ bei jetzt Ajax spielt und sie dafür sehr dankbar sein müssten“, sagte der 43-Jährige beim niederländischen TV-Sender NOS und betonte: „Ajax ist ein ganz großer Verein: Er (Brandt, Anm. d. Red.) muss froh sein, dass er dort spielt.“

Ajax-Wechsel? „Brandt muss froh sein“

Van der Vaart findet, dass der ehemalige BVB-Profi zwar ein guter Spieler sei, aber „er ist schon ein bisschen ein Schönwetter-Fußballer. Wenn es läuft, klappt alles, und wenn es nicht läuft, ärgern wir uns darüber.“

Die niederländische Legende führte weiter aus: „Er ist zwar eine gute Verstärkung, aber wir müssen nicht dankbar sein, dass er bei Ajax spielt. Wenn wir so tief gesunken sind… Brandt muss froh sein.“

Van der Vaart spielte selbst von 1993 bis 2005 in Amsterdam.

Brandt tritt bei seinem Eredivisie-Debüt

Der 48-malige deutsche Nationalspieler Brandt hatte nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund bei Ajax unterschrieben und in der Qualifikation zur Conference League jüngst sein Debüt gefeiert.