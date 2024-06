Copa América 2024: Abschlussball für Lionel Messi?

Lionel Messi rührt seit Tagen die Werbetrommel für die Copa América . „Natürlich ist die EURO ein wichtiger Wettbewerb. Aber außen vor bleiben der dreimalige Weltmeister Argentinien. Brasilien, fünfmal WM-Champion. Und Uruguay, zweimal Weltmeister“, sagt die Galionsfigur des Donnerstag (20 Uhr Ortszeit) in den USA startenden ältesten Fußball-Nationenturniers der Welt.

Wenn der 36-Jährige in Atlanta gegen Kanada den Auftakt für Südamerikas Giganten macht, ist es 2 Uhr nachts in Deutschland (Copa América: Argentinien - Kanada im LIVETICKER) .

Messi großes Zugpferd für Copa América

Umso wichtiger ist Messi. Der Weltmeister krempelt seit Juni 2023 seinen neuen Arbeitgeber Inter Miami mit explodierenden Zahlen in Sozialen Netzwerken und bei der globalen Vermarktung um, päppelt die US-Liga MLS in Sachen Pay-TV- und Stadion-Zuschauer auf, dribbelt mit dem Verkauf seines rosa Miami-Trikots mit der Rückennummer 10 gar gegen Amerikas Topligen NBA und NFL an.