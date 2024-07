Copa América 2024: Finale Argentinien - Kolumbien live im TV, Stream, Ticker

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt in den USA das Finale der Copa América zwischen Argentinien und Kolumbien. Hier gibt es alle Informationen im Überblick.

Am Sonntag wird nicht nur der neue Europameister gekürt, sondern auch der Sieger der Copa América : Nach dem EM-Finale wird in der Nacht von Sonntag auf Montag ( Ab 2 Uhr im LIVETICKER ) auch das Finale der Copa ausgetragen.

Finalgegner ist Kolumbien, das die von Ausschreitungen überschattete zweite Halbfinalpartie gegen Uruguay mit 1:0 gewann. Das Team um Ex-Bayern-Star James Rodriguez ist nun seit 28 Spielen ungeschlagen und geht mit breiter Brust ins Finale am Sonntag in Miami gegen Messi und Co.