Sorge um DFB-Frauen-Bundestrainerin - Alex Popp weicht "MVT"-Frage aus: "Entscheidet der Verband"

Alexandra Popp hat vor dem Start in die Nations League ein klares Bekenntnis zur Fußball-Bundestrainerin vermieden.

„Fakt ist: Wir wollen zu Olympia. Wir hoffen, dass Martina wieder gesund wird und voll genesen irgendwann wieder da ist“, sagte die Kapitänin während der digitalen Medienrunde in Viborg, angesprochen auf eine weitere Zusammenarbeit mit der erkrankt fehlenden Martina Voss-Tecklenburg: „Alles andere entscheidet der Verband und nicht wir.“

DFB-Star in Sorge: „Niemand ist glücklich“

Am Freitag (18.00 Uhr) in Dänemark sind die Vize-Europameisterinnen erstmals nach dem WM-Debakel gefordert, vier Tage später geht es gegen Island in Bochum (18.15 Uhr). „Niemand ist glücklich mit der Situation, aber wir müssen sie bestmöglich annehmen“, meinte Popp weiter, dennoch seien zwei Siege Pflicht: „Es geht um Olympia. Daher heißt es jetzt: zusammenstehen und arbeiten.“