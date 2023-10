Nationalmannschaft: Neue Entwicklungen bei Voss-Tecklenburg

Überraschende Neuigkeiten rund um Martina Voss-Tecklenburg: Die seit Wochen nicht in ihrem Amt agierende Fußball-Bundestrainerin ist nach eigenen Angaben nicht mehr krankgeschrieben. „Ich befinde mich seit 14 Tagen in meinem vom DFB genehmigten Erholungsurlaub“, sagte die 55-Jährige am Sonntag dem SID.