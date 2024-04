Neid zählt DFB-Frauen zu Olympiafavoriten: "Haben die Qualität"

Die frühere Bundestrainerin Silvia Neid zählt die deutschen Fußballerinnen bei den anstehenden Olympischen Spielen zum Favoritenkreis. "Sie haben die Qualität und ich traue ihnen zu, dass sie um eine Medaille mitspielen. Ich glaube ganz fest daran", sagte Neid, die am Donnerstag ihren 60. Geburtstag feiert, dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Die Auswahl von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch trifft in Frankreich in der Gruppenphase auf Australien, Rekordsieger USA und Sambia. Neid selbst wird beim Turnier (25. Juli bis 11. August) als Scout ab dem Viertelfinale vor Ort sein. Seit ihrem Abschied mit Olympia-Gold 2016 in Rio leitet sie die Frauen-Scoutingabteilung im Deutschen Fußball-Bund (DFB).