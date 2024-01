Die deutsche Fußball-Legende, die der DFB einst nicht wollte

Trabant-Haarbach verbringt heute also einen eher ruhigen Ehrentag - an dem sie Gelegenheit hat, auf ein reichhaltiges und besonderes Vermächtnis zurückzublicken.

Fußball der Frauen: Einst verboten und verspottet

Das verächtliche Bild, das viele Männer damals von Frauen im Fußball hatten, wurde trefflich ausgedrückt in einem berühmt-berüchtigten Beitrag im ZDF-Sportstudio, in dem Moderator Wim Thoelke einen sexistischen Spruch nach dem anderen vom Stapel ließ (“Erna ist nicht flink genug“ - „... ja und decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder spielt der Libero da hinten“).

Anne Trabant-Haarbach setzte einen Meilenstein nach dem anderen

1981 trat sie nach einer eher halbherzigen Einladung durch den DFB mit Bergisch-Gladbach bei der inoffiziellen WM in Taiwan an und brachte auch von dort den Titel mit.

Und endlich, endlich entschloss sich der DFB, den nächsten Schritt zu gehen und eine Frauen-Nationalmannschaft aufzubauen, Trabant-Haarbach war in die Planungen eingebunden. „Und dann durfte ich diese Nationalmannschaft zu ihrem ersten Länderspiel als Kapitänin aufs Feld führen“, erzählt sie. Das war am 10. November 1982 in Koblenz, Deutschland gewann 5:1 gegen die Schweiz: „Bei dem Gedanken kommen mir immer noch die Tränen, die Emotionen sind so lebendig wie am ersten Tag.“