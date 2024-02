Däbritz: DFB-Team für Frankreich eine Art Angstgegner

Sara Däbritz sieht das deutsche Fußball-Nationalteam vor der anstehenden Finalrunde um Olympia als eine Art Angstgegner für die Französinnen. „Vielleicht in gewisser Weise schon. Wir konnten viele wichtige Spiele für uns entscheiden und genau mit dem Selbstvertrauen gehen wir auch in das Spiel am Freitag“, sagte die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon mit Blick auf das wichtige Nations-League-Halbfinale (21.00 Uhr/ARD) in ihrer Wahlheimat.