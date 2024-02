Hrubesch setzt für Olympia-Ticket auf Popp und Schüller

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch setzt beim Olympia-Showdown der deutschen Fußballerinnen voll auf eine offensive Ausrichtung. Im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich am Freitag (21.00 Uhr/ ARD ) in Lyon soll daher eine Doppelspitze aus Kapitänin Alexandra Popp und Lea Schüller auflaufen.

"Ich denke, es wird ein körperbetontes Spiel, in dem es darum geht, wer es mehr will", sagte Hrubesch auf der Pressekonferenz im Groupama Stadium: "Wir müssen alles bündeln. Und wir können uns auf ein tolles Spiel freuen." Vor der "50-50"-Partie gab sich der 72-Jährige zuversichtlich: "Ich bin von meinen Mädels absolut überzeugt."

Mit einem Sieg in Frankreich hätten die DFB-Frauen eines der beiden offenen Tickets für die Sommerspiele in Paris sicher. Da die Französinnen als Olympia-Gastgeber ohnehin qualifiziert sind, würde im Falle einer Niederlage auch ein Auswärtssieg im Spiel um Platz drei am Mittwoch reichen. Im zweiten Halbfinale treffen Weltmeister Spanien und die Niederlande aufeinander.