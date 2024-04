Deutscher Dusel-Elfer ärgert Österreich: "Schiedsrichterin hatte eine Idee"

Elfer-Ärger in Österreich nach dem glücklichen Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation! Nach dem Spiel haderten Österreichs-Frauen trotz guter Leistung über das Ergebnis und eine Schiedsrichterentscheidung.

Auch Österreichs Torfrau Manuela Zinsberger ärgerte sich: „Aus meiner Sicht war es kein Elfmeter. Aber es ist im Endeffekt egal, was ich glaube. Tor ist Tor. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, was wir geleistet haben. Wir haben Deutschland an die Wand gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit.“