Ex-DFB-Torhüterin tritt gegen ehemaligen Bundestrainer nach!

Torhüterin Merle Frohms hat Kritik an der Kommunikation des ehemaligen Frauen-Bundestrainers Horst Hrubesch geübt. „Trainer haben das Recht, Entscheidungen zu treffen, und diese müssen sie nicht begründen. Das Einzige, was ich nicht so gut nachvollziehen konnte, war die Kommunikation“, sagte Frohms dem kicker und sprach erstmals über ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Frohms kritisiert mangelhafte Kommunikation

DFB-Rücktritt keine Trotzreaktion

Nun richtet Frohms ihren Fokus stärker auf den VfL Wolfsburg. Ein Karriereende könne in drei oder in zehn Jahren ein Thema werden. „Wenn ich gesund bleibe, habe ich noch sehr lange Spaß“, sagte sie. Dies muss aber nicht zwingend beim VfL sein: „In welche Richtung es gehen wird, steht noch nicht fest. Ich bin in Wolfsburg super zufrieden, und da muss ein Angebot schon sehr, sehr gut sein, damit ich bereit bin, aufzugeben, was ich hier habe.“