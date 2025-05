Zoff in der Nationalmannschaft? „Wurde ziemlich hochgekocht“

Rund um den Kantersieg gegen die Niederlande wird erneut die Kritik an Bundestrainer Christian Wück zum Thema - für ihn selbst ist der Fall klar.

Bundestrainer Christian Wück findet die Kritik an seinem Kommunikationsstil vor allem von den Medien übertrieben.

„Das Thema ist in der Öffentlichkeit ziemlich hochgekocht worden, für uns war es eigentlich gar kein Thema“, stellte der 51-Jährige nach dem 4:0 gegen die Niederlande in der Nations League klar: „Weil ich sofort mit Feli Rauch telefoniert habe, ich habe mit Nicole Anyomi telefoniert, ich habe mit dem Mannschaftsrat gesprochen. Wir machen viele Mannschaftssitzungen, an denen die Mädels auch aktiv teilnehmen. Für uns war es nie ein Thema.“