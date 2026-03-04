Diagnose da! Bittere Diagnose bei Star des FC Bayern

SID 04.03.2026 • 10:20 Uhr Klara Bühl erleidet im DFB-Training eine Muskel-Sehnenverletzung. Wie der FC Bayern mitteilt, wird die 25-Jährige „mehrere Wochen“ fehlen.

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl fällt nach Angaben ihres Klubs länger aus. Wie der Double-Gewinner Bayern München am Mittwoch mitteilte, werde die 25-Jährige „mehrere Wochen“ fehlen.

Im Training des deutschen Nationalteams hatte Bühl am Sonntag eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur erlitten. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern.

Bühl hatte den Auftakt der WM-Qualifikation mit den DFB-Frauen gegen Slowenien (5:0) verpasst. Am Samstag (18.00 Uhr) treffen die deutschen Fußballerinnen in Stavanger auf Norwegen.

FC Bayern: Bühl-Einsatz in der Champions League offen

Die Münchnerinnen stehen dazu vor entscheidenden Wochen. Während die erneute Meisterschaft fast sicher ist, treffen die Bayern am 11. März im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Hamburger SV.