DFB-Frauen>

Diagnose da! Bittere Diagnose bei Star des FC Bayern

Bittere Diagnose bei Bayern-Star

Klara Bühl erleidet im DFB-Training eine Muskel-Sehnenverletzung. Wie der FC Bayern mitteilt, wird die 25-Jährige „mehrere Wochen“ fehlen.
Klara Bühl fällt wochenlang aus
Klara Bühl fällt wochenlang aus
© IMAGO/Beautiful Sports
SID
Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl fällt nach Angaben ihres Klubs länger aus. Wie der Double-Gewinner Bayern München am Mittwoch mitteilte, werde die 25-Jährige „mehrere Wochen“ fehlen.

Im Training des deutschen Nationalteams hatte Bühl am Sonntag eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur erlitten. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern.

Bühl hatte den Auftakt der WM-Qualifikation mit den DFB-Frauen gegen Slowenien (5:0) verpasst. Am Samstag (18.00 Uhr) treffen die deutschen Fußballerinnen in Stavanger auf Norwegen.

FC Bayern: Bühl-Einsatz in der Champions League offen

Die Münchnerinnen stehen dazu vor entscheidenden Wochen. Während die erneute Meisterschaft fast sicher ist, treffen die Bayern am 11. März im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Hamburger SV.

Ob Bühl in den Viertelfinal-Duellen der Champions League mit Manchester United (25. März und 1. April) wieder zur Verfügung stehen wird, ist offen.

