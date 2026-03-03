WM-Qualifikation Deutschland gegen Slowenien - heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - Sieg für DFB-Frauen?

SPORT1 03.03.2026 • 14:30 Uhr Das Länderspieljahr der DFB-Frauen startet mit dem ersten WM-Qualifikations-Spiel gegen Slowenien. So können Sie das Quali-Spiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag das erste WM-Qualifikations-Spiel gegen Slowenien. Die Partie wird im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion um 17.45 Uhr angepfiffen.

Deutschland traf in der Vergangenheit bisher viermal auf Slowenien und konnte alle Partien, die jeweils im Rahmen einer WM-Qualifikation gespielt wurden, gewinnen. In allen vier Spielen blieb Deutschland ohne Gegentor. Die DFB-Auswahl geht somit als klarer Favorit in das erste Länderspiel des Jahres 2026.

WM-Qualifikation der Frauen: So sehen Sie Deutschland gegen Slowenien live im Free-TV und Stream

TV: ARD

ARD Stream: sportschau.de

sportschau.de Liveticker: sport1.de und SPORT1-App

Veit erstmals dabei - Bühl muss abreisen

Bundestrainer Christian Wück nominierte für die ersten Qualifikationsspiele zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien einen Kader aus 23 Spielerinnen.

Zwei Rückkehrerinnen in die DFB-Auswahl sind Außenverteidigerin Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) sowie Stürmerin Vivien Endemann (VfL Wolfsburg). Erstmals mit dabei ist die 20-Jährige Jella Veit von Eintracht Frankfurt.

DFB-Team möchte an Leistungen anknüpfen

„Wir wollen nun die nächsten Schritte in unserem Entwicklungsprozess gehen und nahtlos an die spielerischen Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen“, sagte Wück, der seinen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Ende Januar bis 2029 verlängert hat.