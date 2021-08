DFB-Pokal: Bremer SV - FC Bayern München LIVE auf SPORT1

SPORT1 berichtet als Partner des DFB-Pokals ausführlich über den Wettbewerb: Am Tag des Livespiels stehen insgesamt viereinhalb Stunden Programm zum Pokal an, in den folgenden Tagen wird der DFB-Pokal zudem im Doppelpass am Sonntag, 8. August, live ab 11:00 Uhr thematisiert, hinzu kommen in den folgenden Tagen die Magazine DFB-Pokal Pur mit den Spielzusammenfassungen (Sendezeiten in der Übersicht).